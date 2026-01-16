Korteriühistud saavad taas taotleda toetust varjumiskoha kohandamiseks

Kahe nädala pärast avaneb uus voor, kus korteriühistud saavad riigilt taotleda toetust varjumiskoha kohandamiseks. Päästeamet tuletab meelde, et ka kortermajadel on kohustus lähima kahe poole aasta jooksul tagada varjumiskohad.

Toetust on võimalik saada erinevate varjumiskohaga seotud tegevusteks, näiteks uste-akende vahetamiseks, tugevdamiseks, konstruktsioonide tugevdamiseks või ventilatsiooni tagamiseks," lausus päästeameti varjumise ekspert Leho Lemsalu.

"Summa on ühe taotluse kohta kuni 35 000 eurot, omaosalust ei nõuta. Kui toetustaotlus rahuldatakse, makstakse raha ette ära ja siis saab hakata töid tegema," ütles ta.

Tänavune voor on avatud kuni 31. novembrini või nii kaua, kui raha jätkub. "Taotlusi menetletakse selles järjekorras, kuidas need on esitatud ehk teatud mõttes on eelis nendel, kes on kiiremad avalduse esitajad," lausus Lemsalu.