Paraguays allkirjastati Euroopa Liidu ja Mercosuri vabakaubandusleping

Leppe järgi vähenevad tööstuskaupade tollimaksud ligi 90 protsendil kaupadest ning seeläbi paraneb märkimisväärselt näiteks Eesti masinate, elektri- ja meditsiiniseadmete konkurentsivõime, teatas Eesti välisministeerium.

Eesti teenuste eksport Mercosuri riikidesse ulatub praegu ligikaudu 58,5 miljoni euroni, millest suure osa moodustavad telekommunikatsioon, transport ja turism.

Põllumajanduses avab lepe Eesti tootjatele turu, mis oli seni suures osas suletud, säilitades samal ajal Euroopa Liidule kaitsemehhanismid turuhäirete korral

"Euroopa Liidu ja Mercosuri lepe on ajalooline verstapost kogu maailma kaubanduspoliitikas, kinnitades Euroopa suutlikkust kujundada ise oma majandus- ja kaubandussuhteid ajal, mil maailmas kasvavad protektsionism ja geopoliitilised pinged," ütles välisminister Margus Tsahkna.

Leppega maailma suurim vabakaubanduspiirkond, kus elab kokku enam kui 720 miljonit inimest.

"Tollimaksude kaotamisest saadavat konkurentsivõime kasvu toetab ka Eesti plaan avada sel aastal saatkond Brasiilias. See tugevdab ka meie majandusdiplomaatilist kohalolekut ja aitab Eesti ettevõtetel turule siseneda," ütles Tsahkna.

Eesti hinnangul on Euroopa Liidu-Mercosuri lepped kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ning kehtiv õigusraamistik tagab piisava selguse ja kaitsemehhanismid.

"Loodame, et ka Euroopa Parlament veendub leppe õiguslikus selguses viisil, mis ei lükka lepete jõustumist põhjendamatult edasi," sõnas Tsahkna.

Kaubanduse vaheleping hakkab esialgu kehtima eraldi, kuid see asendatakse peale liikmesriikide ratifitseerimist partnerluslepinguga, mis käsitleb lisaks kaubandusele ka poliitilist koostööd erinevates valdkondades, näiteks julgeolek, kestlik areng ja teaduskoostöö.

Eesti valitsus otsustas 13. novembril toetada Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel sõlmitava partnerlus- ja kaubanduslepingu allkirjastamist.



Mercosur on Lõuna-Ameerika kaubandusblokk, mille liikmed on Argentina, Brasiilia, Paraguay ja Uruguay. Koos moodustavad Mercosuri riigid maailma suuruselt kuuenda majanduse ning neis elab kokku 270 miljonit inimest.