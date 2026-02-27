EL kiirendas kaubanduslepingu jõustumist Mercosuriga

Euroopa Liit hakkab Lõuna-Ameerika riikide ühendusega Mercosur sõlmitud vabakaubanduslepingut juba ajutiselt kohaldama, teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen reedel. Otsus tähendab lepingu jõustumist varem, kui see oleks pidanud juhtuma, arvestades selle vaidlustamist Euroopa Kohtus.

Komisjoni samm järgneb neljapäeval toimunud lepingu ratifitseerimisele Argentinas ja Uruguays, millele peaksid peagi järgnema ka Brasiilia ja Paraguay.

"Olen varem öelnud, et kui nemad on valmis, oleme ka meie valmis," ütles von der Leyen reedel tehtud lühikeses avalduses. "Selle põhjal jätkab komisjon nüüd ajutise kohaldamisega," lisas ta.

Von der Leyen selgitas, et EL-i aluslepingute kohaselt saab lepingu täielikult rakendada alles pärast seda, kui Euroopa Parlament on selle heaks kiitnud.

"Seetõttu jätkab komisjon tihedat koostööd kõigi EL-i institutsioonide, liikmesriikide ja sidusrühmadega, et tagada sujuv ja läbipaistev protsess," lisas von der Leyen.

Sellega meenutas von der Leyen, et jaanuaris volitas Euroopa Nõukogu komisjoni lepingut ajutiselt kohaldama alates hetkest, mil mõni Mercosuri riik selle esimesena ratifitseerib. Komisjoni teatel võib leping ajutiselt jõustuda kaks kuud pärast teadete vahetamist Mercosuri liikmetega.

Jaanuaris toimunud hääletusel toetas lepingut 21 EL-i riiki, Austria, Prantsusmaa, Ungari, Iirimaa ja Poola hääletasid vastu ning Belgia jäi erapooletuks.

Euroopa Liidu ja Mercosuri vaheline partnerlusleping (EMPA) ja ajutine kaubandusleping (iTA) allkirjastati pärast umbes 25 aastat kestnud läbirääkimisi 17. jaanuaril 2026 Asuncióni linnas Paraguays.

Tavaliselt ootab EL oma vabakaubanduslepingute heakskiitu EL-i valitsuste ja Euroopa Parlamendi poolt. Kuid Euroopa Parlament eesotsas Prantsusmaalt valitud saadikute ning äärmuslike vaadetega fraktsioonide liikmetega keeldus 21. jaanuaril seda ratifitseerimast, otsustades saata selle Euroopa Kohtule hindamaks, kas see on kooskõlas Euroopa õigusraamistikuga, EL-i aluslepingutega. See võib leppe täielikku rakendamist kahe aasta võrra edasi lükata.

Euroopa Parlamendi heakskiit on lõppkokkuvõttes vajalik, kuid EL ja Mercosur saavad enne seda hakata tariife vähendama ja lepingu muid kaubandusaspekte kohaldama.

EL-i leping Argentina, Brasiilia, Paraguay ja Uruguayga võiks kaotada Euroopa riikide kaupade ekspordilt umbes nelja miljardi euro ulatuses tollimaksud, mis teeks sellest bloki ajaloo suurima vabakaubanduslepingu potentsiaalsete tollide vähendamise osas.

Saksamaa ja teised lepingu toetajad, näiteks Hispaania, ütlevad, et see on oluline USA tollide tõttu kaotatud äritegevuse kompenseerimiseks ja Hiinast sõltuvuse vähendamiseks kriitiliste mineraalide osas.

Nii Saksamaa poliitikute domineeritav parempoolne Euroopa Rahvapartei – Euroopa Parlamendi suurim poliitiline fraktsioon – kui ka Euroopa Piimatootjate Assotsiatsioon tervitasid lepingu kiiret kohaldamist.

Euroopa Komisjoni president rõhutas, et Mercosuriga saavutatud kokkulepe on üks selle sajandi esimese poole olulisemaid kaubanduslepinguid. "See on platvorm sügavaks poliitiliseks suhtluseks partneritega, kes näevad maailma sama moodi nagu meie ja kes usuvad avatusse, partnerlusse ja heasse ususse," ütles von der Leyen.

"Mercosuri leping loob 720 miljoni elanikuga turu. See avab lugematuid võimalusi. See vähendab miljardite dollarite suuruseid tolle. See võimaldab meie väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel pääseda turgudele ja ulatusse, millest nad varem vaid unistada said. Ja see annab Euroopale strateegilise esimese sammu tegija eelise väga konkurentsitihedas maailmas," ütles komisjoni president reedel Brüsselis ajakirjanikele.

Prantsusmaa protestis

Samas Prantsusmaa, mis on EL-i suurim põllumajandustootja ning on olnud Mercosuri lepingu kõige häälekam vastane, kritiseeris von der Leyeni otsust.

"Prantsusmaa jaoks on see üllatus, halb üllatus ja Euroopa Parlamendi jaoks on see lugupidamatu," ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron ajakirjanikele pärast kohtumist Sloveenia peaministri Robert Golobiga Pariisis Élysée palees.

Prantsuse lihatööstuse ühendus Interbev kutsus avalduses Euroopa Parlamendi Prantsuse liikmeid üles tegutsema, et "takistada komisjoni demokraatliku debati kõrvalehoidmist".

Prantsusmaa väidab, et leping suurendaks järsult odava veiseliha, suhkru ja linnuliha importi ning kahjustaks kodumaiste põllumeeste huve, kes on korduvalt selle vastu proteste korraldanud.