Ursula von der Leyen: EL-i ja Mercosuri partnerlus tugevdab Euroopat

Maailmas, kus valitseb majanduslik ebakindlus ja geopoliitiline killustatus, loovad Euroopa Liit ja Mercosur midagi erinevat, stabiilsusel ja prognoositavusel põhinevad usaldusväärsed sidemed ning ulatusliku integreeritud turu, mis toetub õigusriigi põhimõttele, kirjutab Ursula von der Leyen.

Rohkem kui veerand sajandit pärast läbirääkimiste algust on Euroopa Liit ja Mercosur (Lõuna Ühisturg) saavutanud midagi tõeliselt ajaloolist – partnerluslepingu, mis lähendab meie kaht piirkonda ja millest saavad kasu ligikaudu 700 miljonit inimest. Sellega luuakse üks maailma suurimaid kaubanduspiirkondi, mis hõlmab 31 riiki ja annab peaaegu viiendiku maailma SKP-st. See tugevdab sidemeid sarnaselt meelestatud piirkondade vahel ajal, mil avatus on ohus.

Eriti oluline on see ajal, mil domineerivad teated tollimaksude tõusust ja kaubanduspiirangutest. Lepingu tähtsus ei piirdu vaid kahe kontinendiga, see on oluline kogu maailmamajanduse jaoks.

Järgmisel nädalal alustab Euroopa Parlament arutelu lepingu sisu üle, täites oma demokraatlikku kohustust anda sellele lõplik heakskiit. See leping väärib laialdast toetust, kuna sellest saadav kasu on tuntav kõigis EL-i liikmesriikides. Loodan konstruktiivsele koostööle Euroopa Parlamendi liikmetega, et eurooplased saaksid selle lepingu pakutavatest võimalustest täit kasu.

Lepinguga kaovad miljarditesse eurodesse ulatuvad tollimaksud, avatakse hanketurud ja tagatakse ettevõtetele planeerimiseks, laienemiseks ja investeerimiseks vajalik prognoositavus. 60 000 Euroopa ettevõtet, kes juba ekspordivad Mercosuri riikidesse, saavad sellest kohe kasu, säästes igal aastal hinnanguliselt neli miljardit eurot eksporditollimaksudelt.

Paljud teised, eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, saavad hõlpsama juurdepääsu kiiresti kasvavale turule, mis avab uusi investeeringuvõimalusi, hoogustab majanduskasvu ja toetab kvaliteetseid töökohti kogu Euroopas.

See leping hoogustab majanduskasvu mõlemal mandril. Me teame seda, sest oleme näinud selle mudeli toimimist.

Kaheksa aastat tagasi jõustus EL-i ja Kanada kaubandusleping. Sellest alates on kahepoolne kaubandus kasvanud rohkem kui 70 protsenti, see on loonud kvaliteetseid töökohti ja tugevdanud Euroopa kriitilise toorme tarneahelaid. Loodame EL-i ja Mercosuri lepinguga saavutada sarnaseid tulemusi. EL-i eksport peaks kasvama kuni 50 miljardi euro võrra. Need ei ole abstraktsed arvud, need on Euroopa ettevõtete ja kogukondade tulevased edulood.

Kõige tähtsam on see, et meie kaks majandust täiendavad teineteist. Euroopa vajab turvalist juurdepääsu rohe- ja digiülemineku jaoks vajalikule toormele ehk liitiumile, rauamaagile, niklile jne. Ladina-Ameerikas paiknevad maailma ühed suurimad varud. Samal ajal vajavad Mercosuri riigid stabiilset juurdepääsu investeeringutele, tehnoloogiale ja mitmekesistele turgudele. See on see, mida Euroopa saab pakkuda.

Tulemuseks on kasu mõlemale. Ladina-Ameerika liigub väärtusahelas ülespoole, kaevandamisest töötlemise ja rafineerimiseni, luues seega paremaid töökohti ja vastupanuvõimelisemaid tööstusharusid. Euroopa jaoks tähendab see uusi võimalusi meie ettevõtetele ja paremat varustuskindlust tulevikutehnoloogiate jaoks kriitilise toorme osas.

Leping toob lisaks tööstusele kasu ka Euroopa põllumajandustootjatele. EL-i põllumajandustoodete eksport peaks eeldatavasti suurenema peaaegu poole võrra. Mercosuri riigid tunnustavad rohkem kui 350 Euroopa geograafilist tähist. Tooted nagu Comté juust, Prosciutto di Parma, Cava ja Polska Wódka saavad nüüd tugeva õiguskaitse kogu Ladina-Ameerikas. See avab märkimisväärseid uusi võimalusi EL-i toidu- ja joogiekspordile, kuid tagab samal ajal, et EL-i imporditud toit vastab meie rangetele tervise- ja ohutusnõuetele.

"See leping näitab, et kaubanduse avatus ja selle kaitse ei ole vastandid, need mõlemad on lepingusse sisse kirjutatud."

Oleme kehtestanud tugevad kaitsemeetmed oma põllumajandusliku toidutööstuse tundlikele sektoritele ning saame vajaduse korral käivitada mehhanismid, mis piiravad importi Mercosuri riikidest. See leping näitab, et kaubanduse avatus ja selle kaitse ei ole vastandid, need mõlemad on lepingusse sisse kirjutatud. Seega saavad kõik EL-i majandussektorid, kaasa arvatud meie põllumajandustootjad, seda kindlalt toetada.

Selle lepingu tähendus ulatub majandusest palju kaugemale. See on strateegiline signaal ajal, mil geopoliitiline vastasseis tugevneb ja killustatus suureneb. EL ja Mercosur valivad konkurentsi asemel koostöö ja polariseerumise asemel partnerluse. Leping näitab, et kiiresti kasvava majandusega riigid kogu maailmas soovivad tugevaid kaubandus- ja investeerimissuhteid Euroopaga, sest me oleme jätkuvalt stabiilne ja usaldusväärne partner.

Maailmas, kus valitseb majanduslik ebakindlus ja geopoliitiline killustatus, loovad EL ja Mercosur midagi erinevat, stabiilsusel ja prognoositavusel põhinevad usaldusväärsed sidemed ning ulatusliku integreeritud turu, mis toetub õigusriigi põhimõttele. Leping annab meile ühise koostööplatvormi meie ajastu suurte ülemaailmsete probleemide lahendamisel, olgu nendeks võitlus kliimamuutuste ja metsade hävitamise vastu või ülemaailmsete institutsioonide tugevdamine ja reformimine.

See leping ei ole ainult kaubanduspakt. See on sarnaselt meelestatud piirkondade kavatsuste deklaratsioon, mille eesmärk on kujundada avatumat, prognoositavamat ja koostööaltimat maailmamajandust. Alates läbirääkimiste algusest 2000. aastal on seda projekti vedanud mitu põlvkonda juhte.

Lepingu allkirjastamine nüüd, konfliktide, killustatuse ja kasvava protektsionismi ajal, saadab maailmale selge sõnumi: ülemaailmne kaubandus saab jätkuvalt tugineda usaldusele ja ühistele huvidele ning see võib tuua reaalset kasu meie inimestele ja majandusele.