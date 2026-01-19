Eesti parkimisoperaator Ühisteenused ostis Läti Cityparksi

Osapooled ei avalikustanud tehingu hinda.

Firmas.lv andmetel kuulus seni 40 protsenti Cityparks Latvija kapitalist Eesti ettevõttele OÜ Toystor ning firmad Alvarium ja Lectum Invest omasid kumbki 30 protsenti.

Tehingu järel plaanib Cityparks Latvija võtta kasutusele kontaktivabu makseid võimaldava rakenduse Parkner, tehes selle Eestis kasutatava digilahenduse kättesaadavaks ka Läti autojuhtidele.

Cityparks tegutseb 12 Läti linnas.

AS Ühisteenused kuulub Eesti investorgrupile, mille portfelli kuuluvad üle Baltikumi taristu-, teenindus- ja tehnoloogiasektoris tegutsevad ettevõtted.

Firmas.lv andmetel registreeriti Cityparks Latvija 2013. aasta novembris ja ettevõtte osakapital on 93 000 eurot. 2024. aastal oli firma käive 2,513 miljonit eurot ja kasum 226 052 eurot.