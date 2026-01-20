X!

Pärast veriseid meeleavaldusi elavad iraanlased justkui sõjaseisukorras

Teheran 20. jaanuaril
Teheran 20. jaanuaril
Pärast üleriiklike meeleavalduste verist mahasurumist on Iraani pealinna tänavad inimtühjad ning julgeolekujõud tegelevad riigis kontrolli taastamisega, kirjutab Raadio Vaba Euroopa.

Teherani elanike sõnul valitseb linnas sisuliselt sõjaseisukord: tänavatel patrullivad julgeolekutöötajad ja inimesed püsivad siseruumides. Paljud poed ja restoranid panevad õhtuti uksed kinni.

"Öösiti on täielik sõjaseisukorra tunne," rääkis 17. jaanuaril Iraanist lahkunud 70. eluaastates mees Raadio Vaba Euroopa Iraani harule ehk Raadiole Fardale. "Relvajõud peatavad juhuslikult autosid. Kontrollitakse kogu autot ja ka mobiiltelefone. Inimestel kästakse telefonid lukust avada."

Üle kogu Iraani on tugev sõjaväe ja politsei kohalolu. Interneti- ja sideühendust on piiratud alates sellest, kui võimud alustasid 28. detsembril puhkenud võimuvastaste meeleavalduste verist mahasurumist.

Inimõiguste rühmituste andmetel on viimase kolme nädala jooksul tapetud mitu tuhat meeleavaldajat ja vahistatud üle 20 000 inimese, kuigi hukkunute tegelik arv arvatakse olevat tunduvalt suurem.

Raadio Fardaga rääkinud mehe sõnul kontrollivad julgeolekujõud kodanike tegevust sotsiaalmeedias ja vaatavad telefonide pildigaleriisid, otsides tõendeid isiku osalemise kohta meeleavaldustel.

Mees ütles, et teda peatati Teherani põhjaosas ja ta on sama kuulnud ka teistelt. "Seepärast soovitavad inimesed üksteisel pärast kella kaheksat õhtul kodus püsida," lausus ta.

Teherani elanike sõnul on Iraani sõdurid, erariides agendid ja Basiji paramilitaarüksuste liikmed paigutatud lisaks kesklinnale ka elurajoonidesse.

Sõjaväeline kontroll provintsides

Sarnast julgeolekujõudude kohalolu on märgatud ka mujal Iraanis, sealhulgas kurdide enamusega piirkondades.

"Sõjaväe- ja julgeolekujõudude kohalolu neis linnades on nii silmatorkav, et inimesed räägivad omamoodi sõjaväelisest korrast," ütles Kurdistani Inimõiguste Võrgustiku juhatuse liige Kaveh Kermanshahi, kirjeldades olukorda lääneosa linnades (nt Kermanshahis) pärast meeleavalduste haripunkti eelmisel nädalal.

"Tavainimestel ei ole liikumine keelatud, kuid kogu liikumine toimub nende tugeva järelevalve ja kontrolli all," lisas ta.

Inimõiguste organisatsioonide teatel on mitmesse provintsi paigutatud julgeolekujõude ja isegi soomusüksusi, eriti piirkondadesse, kus toimusid suured meeleavaldused või rünnakud valitsushoonete vastu.

USA-s asuv Sõjauuringute Instituut (ISW) märkis 14. jaanuari raportis, et julgeolekupatrullide laialdane paigutamine aitab tõenäoliselt kaasa protestiaktsioonide vähenemisele, kuna patrullid heidutavad ilmselt osa iraanlasi meeleavaldustel osalemast.

Samas märgiti raportis, et nii suure hulga raskerelvastuses isikkoosseisu nädalatepikkune hoidmine tänavatel kurnab julgeolekujõude ja riskib avaliku pahameele edasise radikaliseerumisega.

Julgeolekuoperatsioonid toimusid ka elumajades

Aktivistide hallatava Telegrami kanali Vahid Online avaldatud Teherani kortermaja turvakaamera salvestiselt on näha, kuidas erariides agendid tormasid 7. jaanuaril hoonesse, jälitades trepikodades meeleavaldajaid ning vehkides nuiade, matšeetede ning ähvardades tulirelvadega.

Video viitab eraruumidesse varjunud meeleavaldajate süstemaatilisele jälitamisele ja ühtib elanike tunnistustega, mis kirjeldavad ukselt uksele läbiotsimisi ja vahistamisi ka protestipaikadest eemal.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: RFE/RL's Radio Farda

