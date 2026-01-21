X!

Vangide arv on jätkuvalt languses

Viru vangla.
Viru vangla. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Vanglateenistuse andmetel viibis 2026. aasta alguse seisuga Eesti vanglates 1618 kinnipeetavat, mida on 37 inimese võrra vähem kui möödunud aastal samal ajal.

Eestis on kokku ligikaudu 3000 vanglakohta, mis tähendab, et nendest on täidetud 54 protsenti.

Tallinna vanglas on vanglakohti kokku 1292, millest täidetud on 886 kohta. 

Viru vanglas on enam kui pool kohtadest tühjad kui 993 kohast on täidetud 424. 

Tartu vangla 998 kohast on täidetud 308, mis tähendab, et vanglakohtadest on täidetud veidi enam kui 30 protsenti.

Tallinna vangla meediasuhete juhi Kirsi Pruudeli sõnul määratakse kinnipeetavad erinevatesse vanglatesse näiteks soo, vanuse ja kinnipidamise põhjuse järgi.

Näiteks on Pruudeli sõnul kõik naisvangid Tallinna vanglas ning alaealised vangid Viru vanglas. Lisaks määratakse kinnipeetavad nende kodule kõige lähemal asuvasse vanglasse.

2026. aasta alguse seisuga on Eesti vanglates kuus alaealist isikut.

Mullu pakkus justiits- ja digiministeeriumi välja, et muidu tühjalt seisvad vanglakohad võiks täita Rootsi vangidega. Eesti ja Rootsi vaheline vanglarendi leping on praegu mõlemas riigis ratifitseerimisel. Eestis on leping läbinud riigikogu esimese lugemise ning ratifitseerimine on kavandatud kevadesse.

Pruudeli sõnul peaks esimesed välisvangid Eestisse jõudma selle aasta teises pooles.

Kinnipeetavate arv Eesti vanglates on viimase kümne aasta jooksul kõvasti langenud. Veel 2015. aasta lõpus oli Eestis vanglates 2921 inimest.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Vangide arv on jätkuvalt languses

