X!

Bornholmi saar jäi kaablirikke tõttu elektrita

Välismaa
Bornholmi pealinn Rønne.
Bornholmi pealinn Rønne. Autor/allikas: SCANPIX / DPA / Patrick Pleul
Välismaa

Taanile kuuluv Bornholmi saar jäi kolmapäeva ennelõunal kaablirikke tõttu elektrita.

Elektrivarustus katkes saarel kell 10.16, teatas energiaettevõte Trefor El-Net Øst. Voolukatkestuse põhjuseks on Bornholmi ja Rootsi vahelise merealuse kaabli rike.

Bornholmi politsei ei olnud lõuna ajal veel valmis elektrikatkestuse kohta kommentaare andma.

Võimud uurivad praegu elektrikatkestuse põhjust, teatas Soome rahvusringhääling Yle.

Ettevõtte Trefor El-Net Øst elektrivarustuse direktor Per Sørensen ütles Taani väljaandele DR.dk, et tema hinnangul ei ole tegemist terrorismiga.

"Kui tekib mõni suur elektrikatkestus ja veealused kaablid ei tööta, võivad mõtted kiiresti sabotaažile kalduda. Aga see pole see, millest me siin räägime," ütles Sørensen. "Praegu olen ma üsna kindel, et see on tingitud kaabli ülekoormusest ja sellel pole terrorismi ega millegi muuga mingit pistmist," lisas ta.

Bornholmi saar asub Taani mandriosast idas, Rootsi lõunaosas paikneva Skåne maakonna ja Poola Pommerimaa ranniku vahel.  

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Yle.fi, DR.dk

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:23

Tallinnas esineb briti ansambel Black Country, New Road

13:17

Hans Väre: Ukraina sinikollane ei tee meie trikoloori tuhmimaks

13:10

Ossinovski nõuab Tallinna linnaeelarve menetluse peatamist

13:07

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

13:06

Esimesed Rootsi vangid peaks Tartusse saabuma aasta teises pooles

13:03

Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

13:00

Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaks Tartu vanglasse saabuma aasta teises pooles

12:58

Kaljulaid: Eestis on liiga palju "appi, appi, kass läks kappi"-ringijooksmist Trumpiga

12:49

Bornholmi saar jäi kaablirikke tõttu elektrita

12:31

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20.01

Raudsepp paneb Tallinna sisekontrolli uurima Põhjatähe kooli Uuendatud

20.01

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

20.01

Trump nimetas Chagose saarte tagastamist rumaluseks

20.01

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

13:07

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

20.01

Helme: mul on hea meel, et senise maailmakorra reeglid on lõppenud

20.01

The Telegraph: Muskil võib Ryanairi ostmisega tõsi taga olla

20.01

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

20.01

Põltsamaal tõusis jõgi üle kallaste Uuendatud

20.01

Moldova alustas SRÜ-st lahkumise protseduuri

ilmateade

loe: sport

13:03

Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

12:31

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

11:52

Tarvas avab uue jalgpallihalli kaasahaarava turniiriga

11:23

Esikolmiku naised näitasid Austraalia lahtistel võimu

loe: kultuur

13:23

Tallinnas esineb briti ansambel Black Country, New Road

11:55

Vabariigi aastapäeva kontserdi lavastab Priit Võigemast

09:57

Universal Music sulgeb Eesti kontori

09:53

Galerii: Kadrioru galeriis avati konradmägilaste ülevaatenäitus

loe: eeter

11:32

Apteeker: viirusehooajal tasub oma koduapteek üle vaadata

10:51

Vikerraadio on jätkuvalt kuulatuim raadiojaam Eestis

09:54

Miniautode meisterdaja: metall kannatab mõnusalt narrimist

08:30

Terje Toomistu: Ameerikas elamine oli minu jaoks illusioonide purunemine

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (21.01.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa suhtub USA järjekordsetesse ähvardustesse tollimakse tõsta ettevaatlikkusega

10:00

Trump loodab leida Gröönimaaga lahenduse, mis sobiks nii NATO-le kui USA-le

09:50

Eesti inimesed eelistavad ühistranspordile aina rohkem autoga sõitmist

09:50

Viis Tartu gümnaasiumi korraldavad ka tänavu maikuus ühiskatsed

09:45

Kaugmaa õhutõrje tulevik selgub kevadel

09:25

Raadiouudised (21.01.2026 09:00:00)

20.01

Loomeliidud on mures autoriõiguse seaduse muudatuse pärast

20.01

Uus raamatukogusüsteem läheb maksma viis miljonit eurot

20.01

Päevakaja (20.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo