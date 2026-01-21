Bornholmi saar jäi kaablirikke tõttu elektrita

Elektrivarustus katkes saarel kell 10.16, teatas energiaettevõte Trefor El-Net Øst. Voolukatkestuse põhjuseks on Bornholmi ja Rootsi vahelise merealuse kaabli rike.

Bornholmi politsei ei olnud lõuna ajal veel valmis elektrikatkestuse kohta kommentaare andma.

Võimud uurivad praegu elektrikatkestuse põhjust, teatas Soome rahvusringhääling Yle.

Ettevõtte Trefor El-Net Øst elektrivarustuse direktor Per Sørensen ütles Taani väljaandele DR.dk, et tema hinnangul ei ole tegemist terrorismiga.

"Kui tekib mõni suur elektrikatkestus ja veealused kaablid ei tööta, võivad mõtted kiiresti sabotaažile kalduda. Aga see pole see, millest me siin räägime," ütles Sørensen. "Praegu olen ma üsna kindel, et see on tingitud kaabli ülekoormusest ja sellel pole terrorismi ega millegi muuga mingit pistmist," lisas ta.

Bornholmi saar asub Taani mandriosast idas, Rootsi lõunaosas paikneva Skåne maakonna ja Poola Pommerimaa ranniku vahel.