Soome politsei: merekaabli purunemispaigas olnud laeval puudus ankur

Kolmapäeval lülitus avarii tõttu välja Eesti-Soome vaheline alalisvooluühendus Estlink 2. Neljapäeval korraldasid Soome võimud pressikonverentsi, kus Soome kriminaalpolitsei teatas, et juurdlus on pooleli, kuid nad uurivad Estlink 2 purunemist kui vandalismi raskendavatel asjaoludel.

Soome piirivalveülema asetäitja Markku Hassinen rääkis, et öösel kell 00.28 astusid võimuesindajad Eagle S-i pardale. Piirivalve palus alusel ankur veest välja tõsta, kuid pinnale kerkis vaid ankrukett. See annab aluse kahtlustada, et laevaga toimub midagi ebatavalist. Politsei võttis laeva enda valdusesse ja see asub Soome vetes Porkkala lähistel.

Soome riikliku teadusnõukogu direktor Robin Lardot rääkis, et nad plaanivad merepõhja uurida.

Toll on alustanud ka eeluurimist seoses regulatsioonide tõsise rikkumisega. Cooki saarte lipu all sõitev Eagle S pole tänavu Soome lahel käinud, kuid on liikunud näiteks Türgis ja Indias. Tolli sõnul on see sanktsioonide seisukohast oluline tähelepanek.

Soome transpordi- ja sideameti Traficom tegevjuht Jarkko Saarimäki ütles, et merekaablid on Soome taristu väga oluline osa, kuid selliseks olukorraks on ettevalmistusi tehtud ja sellele saab kiiresti reageerida.

Saarimäki kinnitas, et ka sideinfrastruktuur on ehitatud vastu pidama mitmetele samaaegsetele häiretele. Soome sideühendusi ei ole telekommunikatsioonikaablite kahjustused oluliselt mõjutanud, kuid Saarimäki sõnul võib ühendustes esineda mõningaid aeglustusi.

Praegu on Soome ametivõimud õnnetuspiirkonnas lennukeelu kehtestanud. Juhtivinspektor Juha Hietala ütles, et selle eesmärk on võimaldada eeluurimisel toimuda.

Politseijuht Ilkka Koskimäki käest küsiti pressikonverentsil, kas suheldud on ka Venemaaga, millele Koskimäki vastas eitavalt. Samuti vastas ta eitavalt küsimusele, kas on plaanis seda teha ning lisas, et ei kavatse sel teemal rohkem arutleda.

Soome parlamendisaadik ja endine kaitseväe juhataja Jarmo Lindberg rääkis Yle erisaates, et aasta jooksul on olnud kolm kaabliriket, mis kõik on seotud kaubalaeva või tankeriga, mille ankur on puudu.

"Tundub kahtlane, et mööda ebatasast merepõhja saab lohistada tohutuid ankruid, ilma et laev seda märkaks," lausus Lindberg ja lisas, et sellised juhtumid näitavad kaablite ja telekommunikatsioonistruktuuride haavatavust.

Orpo: probleemile tuleb lõpp teha

Soome peaminister Petteri Orpo ütles, et Soome on juhtunuga otsustavalt tegelema asudes andnud selge sõnumi, et probleemiga tuleb tegeleda ja sellele lõpp teha. Soome peab aga suurendama oma valmisolekut niisugusteks juhtumiteks.

Orpo sõnul on Soomes varustuskindlus tugev ning ta kinnitas, et on selles küsimuses suhelnud muu hulgas Põhjamaade, Baltikumi, Poola, NATO ja Euroopa Liiduga. Varilaevastiku mahasurumiseks on aga vaja rohkem meetodeid.

"Varilaevad pumpavad raha Venemaa sõjamasinasse, et Venemaa saaks jätkata sõda Ukraina vastu. Neid laevu lisatakse pidevalt sanktsioonipakettidesse ja sellel on juba olnud suur mõju," lausus peaminister ja lisas, et varilaevad ohustavad ka keskkonda ja Läänemerd.

Orpo kinnitas samuti, et Soome pole Venemaaga suhelnud. Ka märkis ta, et ei taha veel järeldada, et tegude taga on Venemaa, kuid varilaevad sõidavad Venemaa nimel. Orpo lubas, et Soome valitsus teeb selle probleemi lahendamiseks kõik endast oleneva.

Kompetentsikeskuse juht: viimasel ajal on sarnaseid katkestusi palju

Soome hübriidkompetentsi keskuse direktor Jukka Savolainen tõi välja, et viimasel ajal on sarnaseid kaablikatkesi olnud erakordselt palju.

"Keegi katsetab nüüd, kuidas odavad laevad võivad tekitada suuri häireid kogu läänemaailmas. Peame sekkuma," lausus ta.

Eelmisel kuul kahtlustati Hiina laeva sarnaste probleemide põhjustamises ja Savolaineni tuleb luua heidutus, nii et kaablit läbi lõikav laev vahele jääks ning just nii, nagu seekord asjad toimusid, saabki neid tulevikus ära hoida ehk praegu on palju asju väga hästi läinud, ametivõimude tegevus on alanud kohe ja meetmed on olnud tugevad.

Samas märkis Savolainen, et kaablikatkestega võib suurimaid kahjusid tekitada Põhjameres ja Atlandil ning Soome lahe intsidendid on olnud omavahel seotud katsetused.

Stubb: peame suutma Venemaa varilaevastiku põhjustatud riske ära hoida

Soome president Alexander Stubb kirjutas sotsiaalmeedias, et politsei, kriminaalpolitsei ja piirivalve juhid andsid talle juhtunust ülevaate.

"Peame suutma ära hoida riske, mida põhjustavad Venemaa varilaevastikku kuuluvad laevad," kirjutas Stubb.

Ta märkis, et tema ja peaminister Petteri Orpo jälgisid olukorda teisipäeval tähelepanelikult ja võimud on teinud sündmusi uurides tõhusat koostööd.

Soome põhivõrguettevõtja Fingrid kinnitusel on Estlink 2 kaablis füüsiline rike, mis on Soome territooriumil ja Soome vastutab remondi eest. Fingridi hinnangul võiks remondiaeg olla kuni seitse kuud.