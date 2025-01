NATO käivitab Läänemerel seiremissiooni

Rutte ütles Läänemere äärsete NATO riikide tippkohtumisel, et missioon "Baltic Sentry" hõlmab mitmeid vahendeid, seal hulgas fregatte ja merepatrull-lennukeid, ning suurendab NATO valvsust Läänemerel.

Appi võetakse ka väike meredroonide laevastik, et pakkuda suurema seiret ja heidutust, lisas Rutte.

Rutte kiitis Soome reageerimist kaablirikete ajal ja ütles, et riik on olnud teistele eeskujuks.

Soome rahvusringhääling Yle uuris Ruttelt, kuidas NATO kavatseb oma kohalolekut suurendada. Rutte ei laskunud detailidesse ning täpseid arve ei jaganud, kuna ei taha vaenlasele olukorda lihtsamaks teha.

Rutte märkis uuest operatsioonist teatades, et üle 95 protsenti internetiliiklusest käib merealuste kaablite kaudu ning 1,3 miljonit kilomeetrit kaableid tagab iga päev hinnangulisel 10 triljoni dollari väärtuses finantstehinguid.

"Oleme näinud alliansis elemente, mis püüavad destabiliseerida meie ühiskondi küberrünnakute, tapmiskatsete ja sabotaažiga, seal hulgas Läänemere merealuste kaablite saboteerimisega," ütles Rutte.

NATO vaenlased võtku teadmiseks, et allianss ei aktsepteeri rünnakuid oma kriitilisele taristule, ütles Rutte ja rõhutas, et NATO teeb kõik, mis tema võimuses, et anda vastulöök, et suuta olukorda kontrollida ja astuda siis edasisi samme tagamaks, et seda enam ei juhtu.

Läänemere ääres asuvate NATO riikide juhid kohtuvad Soomes, et arutada merealuse taristu kaitsmist.

Kell 15.30 annab Soome president Alexander Stubb veel ühe pressikonverentsi.