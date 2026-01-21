Ligi: valitsus ei saa Narva küttearveid subsideerida

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) ütles, et Narva soov riigilt küttearvete maksmiseks abi küsida ei ole ilus, sest valitsus ei saa seda tarbijatele subsideerida.

Narva linnapea Katri Raik ütles teisipäeval, et Narva kavatseb volikogu tasemel riigilt küttehinna toetust küsida. "Me pöördume Vabariigi Valitsuse poole, ilmsesti läbi volikogus tehtava avalduse ja palume riigilt toetust või dotatsiooni. Toasoe on kahe aastaga tõusnud kolm korda, ehk me palume seda, mis kunagi tehti ülejäänud Eestile, et nüüd tehtaks ka Narvale. Nii lihtne ongi," selgitas Raik.

Narva linnapea arvates võiks riiklik toetus minna otse soojatootjale, kes piirilinna elanikele odavamat toasooja tarniks.

"Energia hinna kinnitab konkurentsiamet tegelike kulude järgi ja valitsusel siin sõnaõigust pole. Tootja toetamine pole lubatud riigiabi reeglite järgi, kuid hinna odavamaks saab pakkumise suurendamise kaudu. Siin on hange käimas, kuid sellega on hiljaks jäädud," ütles Ligi ERR-ile.

"Idee igatahes peab olema investeerimine, mitte subsideerimine. Energia tarbimise subsideerimine tähendaks, et raha kulub väga palju ja ebamõistliku jaotusega, sest eelise saavad maksevõimelisemad ja need, kes ei säästa, mitte kõige hädalisemad," lisas ta.

Ligi sõnul ei tohikski toimetuleku toetamisel lähtuda ühest kaubast, sest probleem on kogu tarbimiskorviga, kusjuures energia ei pruugi üldse soojavõrgust tulla.

"Narva poolt ei olnud selline riigi poole pöördumine ilus, sest ühe omavalitsuse kaupa ei saa riik toetusi kehtestada ega ole subsideerimine mõistlik. Küll aga saanuks nad käituda omavalitsusena ja tegelda investeeringuga aegsasti, mitte loota riigile," sõnas Ligi.

"Narva oli aastakümneid kõige odavama soojaga ja ei nurisenud, kuid hinnatõusu risk oli teada. Investeerimisel Narva energeetikasse on riik palju teinud ja teeb edasi, kuid poolelioleva hanke kohta ei saa praegu teada ega midagi öelda keegi," ütles Ligi veel.