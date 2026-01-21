Uus hoolduskompleks suurendab lennukite remondiäri Eestis kolmandiku võrra

Lennukite hooldusettevõte Magnetic MRO avas uue hoolduskompleksi, mis suurendab lennukite hooldus- ja remondiäri Eestis kolmandiku võrra. Uus hoolduskeskus rajati Tallinna lennujaama alale arendatavasse lennundus- ja ärikeskusse Airport City.

Lennuhooldusettevõte Magnetic MRO avas Tallinas uue hoolduskeskuse, kus saab tööd veel 80 oskustöölist. Uus angaar mahutab kuni kolm keskmise suurusega lennukit.

Hiina ettevõttele Hangxin kuuluv firma tegutseb 20 riigis, kuid Magnetic MRO peakorter on Tallinnas. Kui seni hooldati Tallinnas umbes sada lennukit aastas, siis nüüd kasvab võimekus 40 lennuki võrra.

"Kui ettevõtte käive on seal ca 160 miljonit eurot, siis Eestis me teeme ca 40 miljonit. Aga Eestis on kõige keerulisem töö meie grupis üldse. Teistes riikides me teeme peamiselt varuosade ostu, müüki ja vahetust ning tehinguid varadega. Me teeme ka mujal hooldustöid, aga pigem selliseid kergemaid töid," rääkis Magnetic MRO juhatuse esimees Risto Mäeots.

Lennukite hooldus on maailmas väga suur äri, ületades 80 miljardit dollarit. Eesti turuosa on sellest 0,2 protsenti ja seda saab tõsta. Täna on maailmas lennukeid 27 000, kuid järgmise kümne aasta pärast on neid 36 000.

"Täna on meil angaarid väga pikalt ette broneeritud ja me nägime perspektiivi, et tuleks laieneda. Oleme üsna tagasihoidlikult laienenud, nõudluse poolest võiks isegi rohkem laieneda," märkis Mäeots.

"Mootoritöökoda me plaanime küll laiendada, me näeme väga suurt nõudlust maailmas. Täna me teeme viite mootorit korraga ja me näeme, et võiksime ehitada suurema hoone, mis mahutaks kuni 12 mootorit korraga, samuti on meil sinna väga palju spetsialiste juurde vaja palgata," lisas ta.

Tallinna Lennujaama ärikinnisvara arendusettevõte Airport City investeeris hooldusangaari ligi 14 miljonit eurot. Lennuraja kõrvale on tekkimas suur lennundus-ja ärikeskus, kus on juba ka FedExi ja DHLi kaubaterminalid.

"Täna avatav katab ära siis kolm boksi, aga tegelikult see võimekus on kasvatada kuni kaheksani ja teisele poole samamoodi saame juurde ehitada logistikakeskuseid ehk siis lennukaubakeskuseid," ütles Airport City juhatuse esimees Veiko Keerberg.

"Selline ärikinnisvara arendamine on oluline lisatulu lennujaamale ja seda lisatulu vajab lennujaam selleks, et hoida lennujaama tasud ja teiste teenuste hinnad madalamal," lisas ta.