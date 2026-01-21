Kallas: EL on valmis sõlmima Indiaga kaitse- ja julgeolekuleppe

Euroopa Liit (EL) on valmis sõlmima Indiaga kaitse- ja julgeolekupakti, teatas ühenduse välispoliitikajuht Kaja Kallas kolmapäeval, samal ajal kui Brüssel ja New Delhi püüavad tihendada kaubanduslikke ja poliitilisi sidemeid.

Kallas teatas sellest Euroopa Parlamendile enne järgmisel nädalal New Delhis aset leidvat EL-i ja India tippkohtumist, kus lepe võidakse allkirjastada.

"Täna leppisime kokku, et liigume edasi uue EL-i ja India julgeoleku- ja kaitsepartnerluse allkirjastamisega," ütles Kallas parlamendiliikmetele.

Samm astutakse ajal, mil kaks geopoliitilist suurjõudu seisavad silmitsi majanduslike ja julgeolekualaste väljakutsetega maailma kahe suurima majanduse, Hiina ja USA poolt.

"EL ja India lähenevad teineteisele ajal, mil reeglitel põhinev rahvusvaheline kord on sõdade, sunni ja majandusliku killustatuse tõttu enneolematu surve all," ütles Kallas.

Kallase sõnul süvendaks kaitsepakt koostööd sellistes valdkondades nagu merejulgeolek, küberturvalisus ja terrorismivastane võitlus.

New Delhi, mis on aastakümneid tuginenud peamise sõjatehnika osas Moskvale, on viimastel aastatel püüdnud vähendada oma sõltuvust Venemaast, mitmekesistades importi ja arendades oma kodumaist tootmisbaasi.

Kuna nii EL-i kui ka Indiat on tabanud USA tariifid, töötavad mõlemad ka vabakaubanduslepingu kallal. Kolmapäeval otsustas Euroopa Parlament külmutada ka EL-i ja USA vahelise kaubandusleppe, kuni Washington ja Trump lõpetavad oma ähvardused Gröönimaa küsimuses.

India ja EL-i kaubandusleping võidakse allkirjastada juba järgmisel nädalal, kui Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja António Costa sõidavad tippkohtumisele New Delhisse.

Kallase sõnul soovib Brüssel sõlmida ka liikuvuskokkuleppe, et hõlbustada hooajatöötajate, üliõpilaste, teadlaste ja kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide liikumist.