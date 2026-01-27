Euroopa Liit ja India jõudsid üksmeelele ajaloolise kaubandusleppe sõlmimiseks

Euroopa Liit ja India viisid teisipäeval lõpule ligi 20 aastat tagasi alustatud läbirääkimised ajaloolise vabakaubanduslepingu sõlmimiseks, mis oma täielikul rakendamisel loob turu, kus elab umbes kaks miljardit inimest ja mis moodustab peaaegu veerandi kogu maailma majanduse mahust. Lepingu jõustumiseks tuleb see veel mõlemal poolel kinnitada.

See on suurim taoline leping, mille kumbki pool oleks kunagi sõlminud. Leping tugevdab majanduslikke ja poliitilisi sidemeid maailma suuruselt teise ja viienda majanduse vahel ajal, mil kasvavad geopoliitilised ja majanduslikud pinged, ning rõhutab EL-i ja India ühist pühendumust majanduslikule avatusele ja reeglitel põhinevale kaubandusele, teatas Euroopa Komisjoni pressiteenistus.

Euroopa Liidu ja India vaheline teenuste- ja kaubavahetuse maht on juba praegu üle 180 miljardi euro aastas ja sellega on EL-is seotud umbes 800 000 töökohta. Vabakaubandusleping peaks aastaks 2032 kahekordistama EL-i kaupade ekspordi Indiasse, kaotades või vähendades tollimakse 96,6 protsendi ulatuses EL-i kaupade ekspordiväärtusest. Tollitariifide vähendamisega säästetakse Euroopa toodete tollimaksudelt kokku ligikaudu neli miljardit eurot aastas.

Komisjoni teatel ei ole India kunagi varem ühelegi kaubanduspartnerile oma kaubandust nii ambitsioonikalt avanud. See annab EL-i peamistele tööstus- ja toidusektoritele märkimisväärse konkurentsieelise, kuna ettevõtted saavad eelisjuurdepääsu maailma kõige suurema rahvaarvuga riigile, kus elab 1,45 miljardit inimest ja kõige kiiremini kasvavale suurele majandusele, mille sisemajanduse koguprodukt (SKP) on 3,4 triljonit eurot aastas.

Väljaane Europe Today andmeil olevat Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lepet kirjeldanud kui "kõigi lepingute ema", öeldes, et see on alles algus EL-i ja India suhetes.

Von der Leyen osales koos Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja António Costa ja EL-i välispoliitika juhi Kaja Kallasega teisipäeva hommikul toimunud EL-i ja India järjekorras juba 16. tippkohtumise raames toimunud allkirjastamistseremoonial.

Viimastel päevadel enne allkirjastamist viidi lõpule veel läbirääkimised tundlikel põllumajanduse ja toidu ekspordi teemadel, jättes veiseliha, kana, riisi ja suhkru lepingu reguleerimisalast välja, et leevendada Euroopa põllumajandustootjate muresid.

Mõned toidusektorid peaksid siiski võitma olulisest tollimaksude leevendamisest, kusjuures India tollimaksud EL-i veinile ja oliiviõlile vähenevad drastiliselt.

Samas on tundlikud Euroopa põllumajandussektorid lepingu kohaselt täielikult kaitstud ja Indiast imporditud tooted peavad endiselt vastama ELi rangetele tervishoiu- ja toiduohutuseeskirjadele, teatas Euroopa Komisjon.

Teiste sektorite hulka, mis ootavad kokkuleppest suurt kasu, on näiteks Euroopa autotööstus, mida on viimastel aastatel tabanud raskused. Autode puhul langevad tollimaksud järk-järgult 110 protsendilt kümnele protsendile. Autoosade tollid kaovad järgmise 5-10 aasta jooksul täielikult.

Kemikaalide ja ravimite tollid on samuti plaanis enamasti kõrvaldada.

Lepinguga antakse EL-i ettevõtetele eelisjuurdepääs India teenuste turule, sealhulgas finantsteenustele ja meretranspordile. Lepinguga nähakse ette intellektuaalomandi õiguste, sealhulgas autoriõiguse, kaubamärkide, disainilahenduste, ärisaladuste ja sordikaitse tugev kaitse. See lihtsustab intellektuaalomandist sõltuvate EL-i ja India ettevõtjate kauplemist ja üksteise turgudesse investeerimist.

Lepingus käsitletakse ka keskkonnakaitset ja kliimamuutusi, kaitstakse töötajate õigusi, toetatakse naiste mõjuvõimu suurendamist, luuakse platvorm dialoogiks ja koostööks kaubandusega seotud keskkonna- ja kliimaküsimustes ning tagatakse võetud kohustuste tõhus elluviimine, kinnitas Euroopa Komisjon.

Leping hõlmab ka julgeoleku- ja kaitsepartnerlust, mis avab Indiale võimaluse osaleda Euroopa kaitsealgatustes ja võimaldab mõlemal poolel tihedamalt koostööd teha mitmete prioriteetide, sealhulgas meresõidujulgeoleku, massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja desarmeerimise, kosmose, küber- ja hübriidohtude vastase võitluse ning terrorismivastase võitluse valdkonnas, teatas Europe Today.

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Maroš Šefčovič ütles pärast lepingu väljakuulutamist New Delhis väljaande Europe Today toimetajale, et leping näitab Euroopa Liidu uut lähenemisviisi kaubandusele: tulemuste osas ollakse pragmaatilisem, selle asemel, et poliitilistele punastele joontele kinni jääda.

Indiaga saavutatud leping, mis järgneb alles äsja Mercosuriga allkirjastatud lepingu järel, on EL-i järjekordne strateegiline võit USA presidendi Donald Trumpi tegevusest lähtuvate riskide maandamisel, märkis Europe Today.

Samal ajal seisab EL-i ja USA kaubandusleping – mis sõlmiti eelmisel suvel von der Leyeni ja Trumpi vahel – silmitsi uute viivitustega, kuna Euroopa Parlamendi liikmed otsustasid selle rakendamise hääletuse esmaspäeval edasi lükata järgmise nädalani. Seadusandjad külmutasid lepingu eelmisel nädalal sisuliselt pärast seda, kui USA president Donald Trump ähvardas kehtestada osadele EL-i riikidele Gröönimaa tõttu tollid. Trump küll hiljem loobus ähvarduse elluviimisest ja EL-i juhid on sellest ajast alates nõudnud lepingu rakendamise kiiret jätkamist. Eelnõuga tegelevad parlamendiliikmed peaksid nüüd järgmisel nädalal otsustama, kas jätta leping peatatuks.

EL-India kaubandusleppe tekstide eelnõud tehakse nüüd avalikuks, need vaadatakse õiguslikult läbi ja tõlgitakse kõikidesse EL-i ametlikesse keeltesse. Seejärel esitab Euroopa Komisjon riikide valitsusi koondavale Euroopa Nõukogule ettepaneku lepingu sõlmimiseks. Kui nõukogu on lepingud vastu võtnud, võivad EL, mida esindab Euroopa Komisjon, ja India need allkirjastada. Pärast lepingu allkirjastamist on selle jõustumiseks vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut ja nõukogu otsust lepingu sõlmimise kohta. Kui ka India lepingu ratifitseerib, saab see jõustuda.

EL ja India alustasid läbirääkimisi vabakaubanduslepingu sõlmimiseks esimest korda 2007. aastal. Läbirääkimised peatati 2013. aastal ja neid alustati uuesti 2022. aastal.