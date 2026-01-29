Kallas lükkas tagasi idee Euroopa armeest

Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles neljapäeval, et ta ei kujuta ette, et EL-i riigid looksid eraldi Euroopa armee.

"Igal Euroopa riigil on armee ja 23 (EL-i liikmes)riigi armeed on ka osa NATO struktuurist, seega ma ei kujuta ette, et riigid loovad veel eraldi Euroopa armee. Need peavad olema juba olemasolevad armeed ja need peavad praktikas toimima," ütles Kallas neljapäeval Brüsselis enne EL-i välisministrite kohtumist.

Kallase kommentaar järgnes viimasel ajal seoses USA välispoliitika muutusega sagenenud üleskutsetele Euroopa suuremaks autonoomiaks kaitsevaldkonnas. Nii tegi näiteks Euroopa Komisjoni kaitsevolinik Andrius Kubilius hiljuti üleskutse Euroopa vägede loomiseks.

"On mõistetav, et sõjaväes peab olema väga arusaadav käsuliin, et kui midagi juhtub, oleks selge, kes kellele käske annab. Kui me loome paralleelseid struktuure, siis see lihtsalt hägustab pilti," lisas ta.

Sel nädalal lükkas ka NATO peasekretär Mark Rutte tagasi mõnede juhtivate Euroopa poliitikute üleskutsed eraldi Euroopa armee loomiseks, mis olid tingitud kahtlustest USA presidendi Donald Trumpi pühendumuse suhtes Euroopa julgeolekut tagada, mida süvendasid pinged Gröönimaa pärast.