X!

USA ja India leppisid kokku tollimäärade vähendamises

Välismaa
India peaminister Narendra Modi külastas eelmise aasta veebruaris Valget Maja, kus kohtus president Donald Trumpiga.
India peaminister Narendra Modi külastas eelmise aasta veebruaris Valget Maja, kus kohtus president Donald Trumpiga. Autor/allikas: SCANPIX / AA / ABACA
Välismaa

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval, et on saavutanud Indiaga kaubandusleppe, mille raames vähendab tollimakse Indiale ning et India nõustus lõpetama Venemaa nafta ostmise ning ostma seda rohkem Ameerika Ühendriikidelt ja potentsiaalselt ka Venezuelast.

"Sõprusest ja austusest peaminister Modi vastu ning tema palvel leppisime kokku kaubanduslepingus Ameerika Ühendriikide ja India vahel, mis jõustub viivitamatult ja mille kohaselt Ameerika Ühendriigid kehtestavad vähendatud tollitariifi, langetades selle 25 protsendilt 18 protsendile," teatas Trump sotsiaalmeedia postituses pärast kõnet India peaministri Narendra Modiga.

Trump ütles, et India hakkab ka vähendama USA kaupade imporditollimakse nullini ja ostma 500 miljardi dollari väärtuses USA energia-, tehnoloogia-, põllumajandus- ja muid tooteid.

USA presidendi teatele vastanud Modi tänas Trumpi kaubanduslepingu eest. "Mul on hea meel, et India toodetele kehtib nüüd 18-protsendine vähendatud tariif," ütles Modi sotsiaalmeedias avaldatud postituses, lisades, et ootab tihedat koostööd USA presidendiga.

Kokkulepe saavutati mitu kuud pärast seda, kui Trump kutsus Indiat vähendama sõltuvust odavast Vene toornaftast. India on ära kasutanud Venemaa naftahindade langust, kuna suur osa maailmast on püüdnud Moskvat isoleerida 2022. aasta veebruari Ukraina sissetungi tõttu.

"See aitab LÕPETADA SÕJA Ukrainas, mis toimub praegu ja kus igal nädalal sureb tuhandeid inimesi!" ütles Trump oma postituses.

Modi märkis oma postituses, et on väljakuulutatud tollimaksude vähendamise üle rõõmus ja et Trumpi "juhtimine on ülemaailmse rahu, stabiilsuse ja õitsengu jaoks ülioluline".

"Ootan tihedat koostööd temaga, et viia meie partnerlus enneolematutele kõrgustele," lisas Modi.

Trumpil on Modiga pikka aega olnud soojad suhted, kuid hiljuti muutusid need keerulisemaks Venemaa agressioonisõtta suhtumise ja kaubandusvaidluste tõttu.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Associated Press

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:31

Ukraina teatas korraga üheksa Vene tiibraketi tõrjumisest Uuendatud

21:29

Teisipäeval on külma kuni -21 kraadi

21:22

Tšehhi kutsus üles muutma emissioonikaubanduse süsteemi

21:20

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses algas eesti keele intensiivõpe

21:12

Zelenski süüdistab Kiievi kriitilises olukorras Ukraina pealinna meeri

21:11

Konontšuki klubi ei suutnud Trabzonspori võiduseeriat peatada

21:05

PPA on nelja aastaga menetlenud üle 1000 vaenuliku sümboolika kasutamise juhtumi

20:50

Viipekeelsed uudised

20:49

Aktuaalne kaamera kell 18:30

20:44

Hispaanias siirdati abivajajale eutanaasia teinud doonori nägu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21:31

Ukraina teatas korraga üheksa Vene tiibraketi tõrjumisest Uuendatud

11:58

Õiguskantsler taotleb automaksu tunnistamist osaliselt põhiseadusevastaseks

01.02

Luurajad: Epsteini kogu seksiimpeerium võis olla KGB seatud lõks

01.02

Rohuküla ja Vormsi vahel võeti kasutusele isetekkelised jääteed

06:27

Spotify hinnatõus sunnib kuulajaid rahakotti kergendama või alternatiive otsima

14:17

Lääne-Nigula vallas hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

14:15

Kristjan Prikk saab Eesti uueks suursaadikuks NATO juures Uuendatud

15:46

Teadlastel pole üksmeelt, kuidas korvata lastele kuluv 600 eurot kuus peredele

01.02

Ööl vastu esmaspäeva langeb õhutemperatuur kuni 28 külmakraadini

12:41

Ajateenijate igakuine toetus suureneb kolmandiku võrra

ilmateade

loe: sport

21:11

Konontšuki klubi ei suutnud Trabzonspori võiduseeriat peatada

20:41

Ametlik: Eesti jalgpallilootuse karjäär jätkub Prantsusmaal

20:07

FIFA president lubas taas Venemaa rahvusvahelisele areenile tagasi tuua

19:35

LeBron James pääses 22. korda tähtede mängule

loe: kultuur

19:17

Välja müüdud etendused muudavad teatripiletite järelturu üha aktiivsemaks

18:55

Endla teater toob lavale müstilise kummituskomöödia "Väikeses häärberis"

17:03

Keelesäuts. Mida pedakat?!

16:11

Jarmo Reha: on kahju, et Eestis on vähe võimalusi näha erisuguseid filme

loe: eeter

17:14

Eesti Laulu ankeet. Ollie

15:08

Dvinjaninov: väsisin näitlemisest, aga siis avastasin üksinda laval olemise

13:19

Margus Tabor: sõnad võivad olla karmid, aga armastus selle taga jäägitu

11:32

"Teise mätta otsast": hea teaduspilt jääb oma köitvuses tõele truuks

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (02.02.2026 18:00:00)

17:45

500 Ida-Viru kutsehariduskeskuse õppijat alustasid eesti keele intensiivkursust

16:55

Festivali Docpoint avab Taavi Aruse täispikk dokumentaal menukast duost Puuluup

16:45

Kavandatav eelnõu näeb pensioni II samba muudatusteks viieaastast ettehoiatust

15:25

Raadiouudised (02.02.2026 15:00:00)

13:10

Loodushuviliste kogutud andmed ei jõua keskkonnaotsustesse

13:10

Ida-Viru rahva akadeemia aitab vabamas õhkkonnas targemaks saada

12:35

Raadiouudised (02.02.2026 12:00:00)

09:50

Värske Tallinna linnavalitsus ei poolda Raua sauna erastamist

09:50

Spotify hinnatõus sunnib rahakotti kergendama või alternatiive otsima

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo