USA ja India leppisid kokku tollimäärade vähendamises

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval, et on saavutanud Indiaga kaubandusleppe, mille raames vähendab tollimakse Indiale ning et India nõustus lõpetama Venemaa nafta ostmise ning ostma seda rohkem Ameerika Ühendriikidelt ja potentsiaalselt ka Venezuelast.

"Sõprusest ja austusest peaminister Modi vastu ning tema palvel leppisime kokku kaubanduslepingus Ameerika Ühendriikide ja India vahel, mis jõustub viivitamatult ja mille kohaselt Ameerika Ühendriigid kehtestavad vähendatud tollitariifi, langetades selle 25 protsendilt 18 protsendile," teatas Trump sotsiaalmeedia postituses pärast kõnet India peaministri Narendra Modiga.

Trump ütles, et India hakkab ka vähendama USA kaupade imporditollimakse nullini ja ostma 500 miljardi dollari väärtuses USA energia-, tehnoloogia-, põllumajandus- ja muid tooteid.

USA presidendi teatele vastanud Modi tänas Trumpi kaubanduslepingu eest. "Mul on hea meel, et India toodetele kehtib nüüd 18-protsendine vähendatud tariif," ütles Modi sotsiaalmeedias avaldatud postituses, lisades, et ootab tihedat koostööd USA presidendiga.

Kokkulepe saavutati mitu kuud pärast seda, kui Trump kutsus Indiat vähendama sõltuvust odavast Vene toornaftast. India on ära kasutanud Venemaa naftahindade langust, kuna suur osa maailmast on püüdnud Moskvat isoleerida 2022. aasta veebruari Ukraina sissetungi tõttu.

"See aitab LÕPETADA SÕJA Ukrainas, mis toimub praegu ja kus igal nädalal sureb tuhandeid inimesi!" ütles Trump oma postituses.

Modi märkis oma postituses, et on väljakuulutatud tollimaksude vähendamise üle rõõmus ja et Trumpi "juhtimine on ülemaailmse rahu, stabiilsuse ja õitsengu jaoks ülioluline".

"Ootan tihedat koostööd temaga, et viia meie partnerlus enneolematutele kõrgustele," lisas Modi.

Trumpil on Modiga pikka aega olnud soojad suhted, kuid hiljuti muutusid need keerulisemaks Venemaa agressioonisõtta suhtumise ja kaubandusvaidluste tõttu.