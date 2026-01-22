Pärnu linn tahab Kesklinna silla taasluua 1938. aastal avatud silla kujul

Pärnu linnavalitsus kuulutas kehvas seisus oleva kesklinna silla rekonstrueerimise projekteerimishanke välja möödunud sügisel. Hankega sooviti saada projekte nii avatava kui ka mitteavatava silla lahendusele.

Hange pidi esialgu lõppema jaanuari keskpaigas, kuid peale kohalike omavalitsuste valimisi võimule tulnud uus koalitsioon lisas riigihanke dokumentidesse veel ühe tingimuse, mistõttu hanget pikendati.

Nimelt soovib uus linnavalitsus, et projekteerimisel lähtutaks praeguse Kesklinna silla kohal olnud, 1938. aastal avatud nelja kaarega Suursilla arhitektuursest lahendusest.

"See sild ikkagi võiks olla selline maamärk Pärnu linnas ja välisilme peaks põhinema 1938. aasta Suursilla arhitektuursele külgvaatele, nagu ta omal ajal loodi, enne, kui ta teise maailmasõja ajal õhku lasti ja hiljem siis taastati sellisena, nagu me teda täna näeme. Et kui juba nii suurelt remont ette võtta, siis ikkagi taastada algne versioon, nagu ta oli," rääkis Pärnu abilinnapea Robert Kiviselg.

Kiviselja sõnul pole asi ainult silla väljanägemises, vaid kaarte kasutamine oleks ka funktsionaalsem.

"Praegune silla kandetala on suhteliselt massiivne, läbikäik silla alt on suhteliselt kitsas. Kaarte kasutamine annab võimaluse, et need kandekonstruktsioonid võtavad osa tänase kandetala funktsiooni üle, need kandekaared, ja see annab võimaluse teha sild visuaalselt oluliselt õhulisem ja kergem," lisas Kiviselg.

Kiviselja sõnul soovitakse endiselt saada projekteerijatelt pakkumisi nii avatava kui ka mitteavatava sillalahenduse kohta, samuti mõlema variandi maksumusi.

"Eks nüüd paista, et millised need pakkumised meil tulevad, mis hind saaks olema kinnisel variandil, mis lahtisel variandil. Sellest siis saab linnavalitsus lähtuda, millise tee me valime ja kas selle jaoks ka vahendid on," lausus abilinnapea.

Projekteerimislahendusi Kesklinna silla rekonstrueerimiseks ootab Pärnu linnavalitsus 2. veebruarini.