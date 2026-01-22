Kilk käib Luigega raamatu pärast kohut

Luige sõnul on süüdistuse taga tema sõnavõtud 2015. aastal avaldatud raamatus "Kaval Kilk ja kaksteist lolli", mille autoriteks Jaano Martin Ots ja Tarmo Teeväli ning väljaandjaks Raamatuvägi OÜ.

Raamatus esitavad autorid oma nägemuse Rein Kilgi äritegevusest, kuid Kilk ise raamatus sõna ei saa.

"Kahtlen, kas keegi peale Rein Kilgi mõistabki enam, mida ta kohtult soovib. Kümme aastat tagasi avaldati temast raamat, kuhu paluti minugi meenutusi Kilgi möödunud sajandi äriviguritest. Ta nõudis raamatu keelamist, edasi on eraldi hagenud oma tuttavaid, kelle lood seal ilmusid. Minult näiteks nõudis algselt väite "Nõnda talitab salakaval lunn" ümberlükkamist. See nõue kadus ja Kilk hageb mingeid teisi lauseid, ja nii aastaid. Kohtunikud vahetuvad, minu ja Reinu 30 aasta taguste seikade mäletajad surevad. Kuulen oma Triniti advokaatidelt – Kilgi esindaja saatis menetlemiseks värske seisukoha!" sõnas Luik ERR-ile.

Rein Kilk kohtuasja kommenteerida ei soovinud, sest ei taha enda sõnul kohtuprotsessi mõjutada. Samas lisas ta, et kohe, kui kohtuotsus jõustub, on ta valmis konkreetse süüdistuse ajendi põhjalikult lahti seletama.

Kilk on varem ka raamatu autoritega kohut käinud. Selle tulemusena ilmus Eesti Päevalehes 2022. aastal pooleleheküljeline reklaamteade, milles autorid ning väljaandja lükkasid ümber raamatus ilmunud ebaõiged väited ja ebakohased väärtushinnangud.