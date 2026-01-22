X!

Narva rahvaarvu vähenemine sunnib taas koole-lasteaedu sulgema

Lasteaialapsed joonistamas
Lasteaialapsed joonistamas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Narva elanike arv langes mullu taas ligi tuhande inimese võrra. Linna jätkuv kahanemine sunnib Narvat ka edaspidi koole ja lasteaedu sulgema ning esimesena satuvad löögi alla just lasteaiad.

Kõige ilmekamalt illustreerib Narva elanikkonna kahanemist linnas tegutsevate lasteaedade arv. Kui sajandivahetusel oli Narvas 25 lasteaeda, siis praegu on neid alles jäänud vaid kümme.

Lasteaialaste arv on veerandsajandiga kahanenud 3000-lt 1700 lapseni. Laste kadu muutub iga aastaga aina suuremaks. Kui mullu vähenes lasteaedades käivate laste arv aastaga 120 võrra, siis tuleva aasta prognoos näitab miinuseks juba 200 last.

Narva linnavalitsus on sunnitud tõdema, et laste arv kahaneb prognoositust kiiremini ja haridusasutusi tuleb taas kärpima hakata.

"Me praegu sellest juba räägime ja me seda vajadust ka näeme. See on nii. Näen ja analüüsin neid numbreid, mida näitavad meie koolid ja lasteaiad ja kahjuks see trend ei muutu ja me kaotame lapsi iga aastaga aina rohkem. Me praegu analüüsime situatsiooni ja oleme valmis lähiajal juba tegema ettepanekuid," rääkis Narva haridusvaldkonna eest vastutava kultuuriosakonna juht Larissa Degel.

Mitu kooli või lasteaeda on vaja Narvas veel kinni panna, et laste arvu kahanemisega samas tempos püsida, seda linnavalitsus veel ei tea. Lisaks eeldab Degeli sõnul lasteaedade või koolide sulgemine munitsipaalharidussüsteemi arengukava muutmist. Muutmisettepanekut valmistab ette linnavalitsus ja otsuse teeb volikogu.

Narva volikogu hariduskomisjoni esimees Deniss Lartšenko kinnitas, et koolide liitmise otsused on juba tehtud. 2028. aastal viiakse kolm kooli ühe katuse alla ja uue koolihoone ehitus on juba alanud. Lasteaedade sulgemine või liitmine vajab uut poliitilist kompromissi.

"Selge on see, et sellise infrastruktuuriga, mis meil praegu on olemas, ei ole võimalik minna edasi, sest kokkuvõttes nii õpetajad tahavad palka saada, kui ka tugiisikud, kui ka muud spetsialistid, kes haridusvaldkonnaga on seotud. Me saame aru, et linnaeelarve ei ole kummist tehtud ja tuleb asju optimeerida vastavalt reaalsele vajadusele. Aga veelkord, see otsus, mis puudutab, keda liita, millega liita, mida sulgeda ja mida mitte, see arutelu alles tuleb," rääkis Lartšenko.

Selleks, et mingi kooli või lasteaia sulgemine juba sügisel teoks saaks, peab Narva volikogu munitsipaalharidussüsteemi arengukava muutuse kinnitama enne 1. aprilli.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

