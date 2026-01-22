Tartu ülikooli kliinikumis jääb alles tasuta EMO külastus lastele ja noortele

Tartu linnavolikogu lükkas häälteenamusega tagasi muudatusettepaneku, mis oleks muutnud lastele ja noortele tasuliseks Tartu ülikooli kliinikumi EMO külastuse.

Tartus säilib tasuta Tartu ülikooli kliinikumi EMO külastus kuni 19-aastastele noortele. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ettepanek eemaldada muudatusettepanek eelnõust sai 18 poolt ja 15 vastu häält, millega säilib tasuta teenus kuni 19-aastastele noortele.

Tartu volikogu liige Daniel Kõiv (Eesti 200) sõnas oma sotsiaalmeedias, et opositsioonisaadikuna on vähe hetki, kui saab päriselt midagi ära teha.

"Tihtipeale rullib koalitsioon sinu ideedest lihtsalt üle, aga seda mitte tänasel volikogu istungil. "Muutuste" koalitsiooni hääled ei pidanud ja opositsiooni eelnõu leidis toetust. Niisiis saavad ka tuleval aastal Tartu linna kuni 19-aastased noored tasuta EMO-s käia, kartmata, et EMO-sse käik jääb rahakoti tõttu ära," sõnas Kõiv.

Kõiv seadis ka kahtluse alla Tartu linnavolikogu koalitsiooni püsimise.

"Mis saab edasi koalitsioonist? Eks seda ootan minagi huviga. Urmas Klaas (Tartu linnapea - toim) läks volikogu istungilt ikkagi pehmelt öeldes vihaselt minema. Nii nagu täna kinnitatud Tartu linna eelarve oli selgrootu ja ambitsioonitu, on ka koalitsiooni suutmatus ühiselt linna juhtida," lisas Kõiv.

Sotsiaaldemokraat Eveliis Padar tegi oma erakonna nimel Tartu linnavolikogu istungil ettepaneku säilitada senine kord, mille alusel hüvitab Tartu linn kuni 19-aastaste noorte EMO viisiditasu.

"See on põhimõtteline otsus ja see näitab, kuidas me Tartus mõistame laste ning noorte turvalisust, ligipääsu tervishoiule ja sotsiaalset õiglust," lausus Padar.

Koalitsioonierakonna Isamaa fraktsiooni liige Kris Kärner lausus neljapäevasel istungil, et viis eurot ei ole suur summa inimesele, kellel on stabiilne sissetulek, aga see võib olla suur summa noorele perele, kus iga sent on oluline.

"Me ei aruta ainult viieeurost visiiditasu, vaid arutame, millise sõnumi saadab Tartu linn noorperedele ja lastele. Noorpere, kes kasvatab väikest last, elab sageli juba praegu suurenenud kulude, väiksema sissetuleku ja suurema vastutuse surve all ning nüüd ütleme neile, et kui laps jääb ootamatult haigeks, siis tuleb ka EMO uksest sisse astudes rahakott avada. See ei ole peresõbralik poliitika," lausus Kärner.

Veel 16. jaanuaril teatati, et lapsed ja noored peavad Tartu ülikooli kliinikumi EMO-s edaspidi abi saamiseks maksma visiiditasu viis eurot.

Teenuse tasuliseks tegemine tulenes Tartu linna tervishoiukulude hüvitamise korralduse muutusest, teatas kliinikum.

"Seni olid rahvastikuregistri järgi Tartu linna registreeritud kuni 19-aastaste isikute vältimatud ambulatoorsed arsti vastuvõtud ilma visiiditasuta, kuna selle kulu tasus Tartu linn. 2026. aasta jaanuarist erisused enam vältimatu abi vajaduse korral ei kehti ning kuni 19-aastaste vältimatu tervishoiuteenuse visiidi eest tuleb tasuda 5 eurot," teatas kliinikumi esindaja.

Muudatus ei puuduta kliinikumi teatel alla kaheaastaseid lapsi, kellele on ambulatoorsed tervishoiuteenused visiiditasuta.

Tartu linnavalitsuse abilinnapea Martin Bek (Reformierakond) ütles toona ERR-ile, et kliinikumi puudutav visiiditasu kehtestamine on eelmise linnavalitsuse ajal läbikäidud muudatus.

"Linn on vaikimisi neid tasusid hüvitanud, nüüd on soov minna vajaduspõhisemaks. "Kui lausaliselt katta visiiditasu, siis see rahaline sääst igale patsiendile pole sama kaaluga," lausus Bek.

Kuigi uus linnavalitsus vaatab üle ja teeb muudatusi eelarvesse, siis visiiditasude hüvitamise lõpetamise tagasipööramist neil Beki sõnul kavas pole.

Ka sotsiaalvaldkonna abilinnapea Merle Kivest (Isamaa) kinnitas, et kunagi "headel aegadel" tehtud otsusega mitte küsida lastelt ja noortelt EMO tasu, linnavalitsus ei jätka.

"Maksumaksja ei pea kinni maksma teiste laste erakorralise meditsiini visiiditasu," ütles Kivest, lisades, et enamikel Tartu lapsevanematel on viis eurot rahakotis olemas.

Kliinikumi erakorralise ja vältimatu abi korraldus lastele ja täiskasvanutele jääb samaks: ootamatute tervisemurede korral on võimalik pöörduda nii erakorralise meditsiini osakonda kui ka lastekliiniku, kõrvakliiniku, naistekliiniku, silmakliiniku, stomatoloogia kliiniku ning psühhiaatriakliiniku vältimatu abi valvekabinetti.