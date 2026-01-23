X!

Antwerpenis sai noarünnakus viga kuus inimest

Välismaa
Belgias asuv Antwerpen
Belgias asuv Antwerpen Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Belgia politsei teatas neljapäeval, et Antwerpeni ooperimaja lähedal toimunud kurdide meeleavaldusel sai noarünnakus vigastada kuus inimest.

"Võimud pidasid kinni neli inimest ja kõik ohvrid viidi haiglasse. Kaks on kriitilises seisundis," ütles Antwerpeni politsei pressiesindaja Wouter Bruyns uudisteagentuurile AFP.

Rünnaku motiiv on veel väljaselgitamisel. Politsei vaatab läbi turvakaamerate salvestisi veendumaks, et ükski teine kahtlusalune pole põgenema pääsenud.

Pussitamine leidis aset kella 19.20 paiku kohaliku aja järgi, kui kohalik kurdi kogukond avaldas meelt Põhja-Süüria kurdide toetuseks, kus kurdide juhitud väed on võidelnud valitsusvägede pealetungiga.

Ametivõimude sõnul olid kahtlusalused esialgsetel andmetel enne rünnakut meeleavaldajate sekka sulandunud.

Belgia kurdi diasporaad esindava ühenduse Navbel pressiesindaja Orhan Kilic ütles, et üritusel viibisid perekonnad, naised, noored ja lapsed.

"Just siis, kui meeleavaldus oli lõppemas, ründas kurdi meeleavaldajaid rühm mehi. Need mehed olid hiilinud meeleavaldusele, tõmbasid äkki noad välja ja hakkasid inimesi valimatult pussitama," rääkis Kilic.

"On selge, et see rünnak ei ole isoleeritud arutu vägivalla juhtum, vaid motiveeritud rünnak kogukonna vastu," lisas Kilic.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

