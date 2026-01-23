X!

Tiktok jätkab ameeriklaste juhtimisel USA-s tegevust

Lühivideote rakendus Tiktok
Lühivideote rakendus Tiktok Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Florence Lo
Hiina omanduses olev lühivideote rakendus Tiktok sõlmis Ühendriikide investoritega lepingu, mille käigus luuakse ühisfirma. See samm võimaldab populaarsel rakendusel jätkata tegevust USA-s, kuna ühisfirmas on jäme ots ameeriklaste käes.

Donald Trump nõudis varem, et Tiktoki emafirma Bytedance, mis kuulub hiinlastele, müüks selle USA haru mittehiinlastest omanikele, et vähendada rakenduse võimalikku julgeolekuohtu.

Neljapäeval teataski Bytedance ühisfirma TikTok USDS loomisest. Leping näeb ette, et peamiselt USA päritolu investoritele kuulub 80,1 protsenti firmast, samas kui Bytedance'i osalus on 19,9 protsenti

Kokkulepe võimaldab Tiktokil nüüd jätkata tegevust Ameerika Ühendriikides, kus seda on ähvardanud sulgemine. Viimase tehinguni jõuti pärast mitmeaastaseid vaidlusi ja viivitusi.

Juba Joe Bideni ametiajal võttis USA kongress riikliku julgeoleku kaalutlustel vastu seaduse rakenduse keelustamiseks, juhul kui seda ei müüda. Seadus pidi jõustuma 2025. aasta 20. jaanuaril, kuid Trump lükkas tähtaega korduvalt edasi, samal ajal kui tema administratsioon töötas omanikuvahetuse tehingu nimel. Seejärel pidas USA Hiinaga kõnelusi ning mullu sügisel jõudsid suurriigid TikToki omandisuhtes kokkuleppele.

Tiktoki omanikeringi kuuluvad nüüd ka Trumpi liitlased, sealhulgas multimiljardär Larry Ellison. Trump tervitas ühisfirma loomist ning tänas Hiina juhti Xi Jinpingi tehingu heakskiitmise eest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, DW

