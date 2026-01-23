X!

Riia ja Stockholmi vahelist regulaarset laevaliiklust lähiajal ei tule

Riia sadam.
Autor/allikas: ERR
Läti rahvusringhääling LSM kirjutab, et 2020. aastal peatati pandeemia tõttu regulaarne laevaliiklus Riia ja Stockholmi vahel ning teenuse taasavamist on korduvalt edasi lükatud. Üha rohkem on õhus märke, et lähiajal see laevaliin tagasi ei tule.

Eelmise aasta juunis ütles toonane linnapeakandidaat Viesturs Kleinbergs, et liini taaskäivitamise osas on põhimõtteliselt jõutud kokkuleppele ning see peaks toimuma järgmise aasta aprillis. Kleinbergs on nüüd Riia linnapea, kuid liini taastamisega seotud plaanid on muutunud.

"Nüüd on selge, et see kindlasti ei juhtu selle aasta aprillis," ütles Kleinbergs

Töö liini taastamiseks siiski jätkub ning erainvestor ja Riia sadamaamet kavatsevad ehitada uue terminali Andrejsalasse, see asub praegusest terminalist umbes kahe kilomeetri kaugusel. 

LSM kirjutab, et potentsiaalselt võiks ühenduse Stockholmiga taastada Eesti laevafirma Tallink. Tallink tegutses liinil ka enne koroonapandeemiat. Riia omavalitsus märkis, et tegemist on ainsa eraoperaatoriga, kellega läbirääkimisi peetakse. 

Uue terminali ehitamise ajal võiksid Riia-Stockholmi liini teenindavad laevad kasutada ka olemasolevat terminali. See vajab aga ümberehitamist ning seda tunnistas ka Riia sadam. Olemasolev hoone on samas eraomandis. 

"Selleks peame operaatoriga kokkuleppele jõudma, sest see, et me midagi siin renoveerime, ei tähenda veel, et keegi reisima hakkab. Need läbirääkimised praegu Tallinkiga käivad. Kui nad otsustavad teenust teatud aja jooksul pakkuda, tõenäoliselt ühe laevaga, siis kõige varem võiks see juhtuda järgmisel kevadel. Loodame, et nad pole Riiat unustanud, olen kindel, see nii ka ei ole. Küsimus seisneb selles, millal parvlaev tuleb tagasi," ütles Riia sadamaameti juht juht Ansis Zeltiņš

Tallink andis Läti raadiole teada, et firma pole Riiat unustanud. 

"Kui piirkondlik majandus on taastunud, oleme valmis kaaluma parvlaevaliikluse taasalustamist Läti pealinnaga. Seni on üheks peamiseks takistuseks olnud terminali puudumine. Siiski on see julgustav, et Riias astutakse samme õiges suunas. Tallink plaanib võtta ühendust Läti ametnikega, et saada lisainformatsiooni, seetõttu on veel vara anda üksikasjalikumaid kommentaare," seisab teadaandes. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

