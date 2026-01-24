Päästeamet soovitab vaatamata külmale ilmale mõistlikult kütta

Päästeameti sõnul näitab statistika, et külmade ilmade saabudes lisandub rohkem väljakutseid seoses ülekütmisest ja veetorude soojendamisest tekkinud tulekahjudega.

"Kui külmad ilmad saabuvad, siis ei ole mõistlik küttekoormust järsult tõsta, sest kõikidel kütteseadmetel on ka oma taluvuspiir. Ülekuumenedes tekivad kahjustused ka sinna ja siis on õnnetus tulemas. Kui on vaja sagedamini kütta, siis teha seda kas väikeste kogustega. Hea rusikareegel on, et kaheksa tundi võiks olla kahe kütmise vahel vahet," lausus päästeameti vastutav Toomas Kääparin.