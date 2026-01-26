Marika Priske saab Eesti Raudtee nõukogu juhiks

Priske volituste pikkus on kolm aastat. Priske on kogenud riigiametnik, kes muuhulgas on töötanud pikalt nii majandusministeeriumi kui ka sotsiaalministeeriumi kantslerina.

Märtsis 2023 tõi tollal raha väärkasutuse kahtluse tõttu revisjoni korraldav MTÜ Slava Ukraini juhatuse ajutiseks liikmeks Marika Priske.

Viimati töötas ta SA Tallinna Haigla Arendus juhatuse liikmena.

Lisaks temale kuuluvad Eesti Raudtee nõukogusse Indrek Laineveer, Anvar Salomets, Hannes Luts ja Kaupo Raag.

20. detsembril lõppesid Eesti Raudtee nõukogu esimehe Rene Vareki volitused.

Eesti Raudtee nõukogu valis detsembris ettevõtte uueks juhatuse esimeheks Merle Kurvitsa, kes asub ametisse 1. aprillist. Kurvits juhtis seni Operaili kontserni.

Kurvits võtab ettevõtte juhtimise üle seniselt juhilt Kaido Zimmermannilt, kel täitub viieaastane ametiaeg.