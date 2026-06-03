Elroni juhatuse esimehena jätkab Lauri Betlem

"Elroni järgmised aastad on Eesti rongiliikluse jaoks otsustavad: liinidele tulevad uued rongid, reisijate arv kasvab ja ootused teenuse kvaliteedile on kõrged. Lauri Betlemi jätkamine juhatuse esimehena annab ettevõttele vajaliku järjepidevuse. Riigi ootus on selge: rong peab olema usaldusväärne, täpne ja mugav valik igapäevaseks liikumiseks ning Eesti piirkondade paremaks ühendamiseks," ütles regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Kokku kandideeris Elroni juhatuse esimeheks 53 inimest, nõukogu kohtus lõppvalikus kolme parima kandidaadiga.

"Konkurss oli väga kõrgel tasemel ning võimekate kandidaatidega. Nõukogu pidas oluliseks kandidaatide visiooni sellest, kuidas nähakse Elroni teenuste arengut ning liikumist eesmärgi poole tuua mugav reisirongiteenus 20 miljoni reisijani aastaks 2035," ütles AS-i Eesti Liinirongid nõukogu esimees Kuldar Väärsi.

"Oluliseks pidas nõukogu ka järjepidevust alustatud suurprojektide lõpuleviimisel, sealhulgas uue depoo rajamisel ning eduka hanke läbiviimisel uue ja mugava Rail Baltica regionaalveeremi Eesti liinidele toomiseks," lisas Väärsi.

AS-i Eesti Liinirongid juhatuse esimees valiti nõukogu poolt avaliku konkursi korras. Konkurssi nõustas personaliotsinguettevõte Fontes.

Betlem sai Elroni juhatuse esimeheks 30. augustil 2021. Ta on varem töötanud Baltic Workboatsi juhatuse liikmena, Tamro Eesti OÜ ja Salvest AS juhatuse liikme ja tegevjuhina ning Valio Eesti AS turundusjuhina.

Betlemil on Tartu Ülikooli bakalaureusekraad äriadministreerimise erialal ja magistrikraad Amsterdami Vrije Ülikoolist turunduse juhtimise erialal.

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab AS-ile Eesti Raudtee ja AS-ile Edelaraudtee kuuluvatel raudteedel reisirongiliiklust. 2025. aastal tehti Elroni rongidega 7,66 miljonit reisi.