MTÜ Slava Ukraini tõi juhatuse liikmeks Marika Priske

Loodud nõukogu eesmärk on kaheliikmelist juhatust toetada ja juhatuse otsuste üle järelevalvet pidada.

"Oleme täna täiesti veendunud selles, et Slava Ukraini on usaldusväärne organisatsioon," ütles nõukogu liige Kristo Tohver. Tohvri sõnul soovitakse revisjoni ja uute protseduuridega veenduda, et iga annetatud sent läheb õigesse kohta.

"Me peame endale aru andma, et ei saa kunagi garanteerida seda, mis juhtub partneritega kohapeal," ütles Tohver.

Raha väärkasutamise kahtlus puudutab raha, mis on kulutatud Ukrainas kohapeal, ütles Tohver. "Selle osapoole poolt Ukrainas, kellele Slava Ukraini on raha annetanud," ütles Tohver. Kust vihje võimaliku väärkasutuse kohta tuli, ei ole organisatsioon Tohvri sõnul praegu valmis avaldama.

Lehtme sõnul on nad kohapealse organisatsiooniga suhelnud ja nad on valmis Slava Ukrainiga revisjonis koostööd tegema.

MTÜ valitud nõukogusse kuuluvad Kristo Tohver, Ilmar Raag, Margus Hanson, Terje Trochynskyi, Merike Külm ning Mait Mäesalu. Enamus nõukogu liikmetest on läbi erinevate projektide olnud juba varem seotud Slava Ukraini abiprojektidega.

Lisaks tuli juhatusele ja nõukogule appi rahandusministeerium endine riigieelarve osakonna juhataja, praegu Digital Nationis töötav Raili Truup, kes nõustab MTÜ-d avaliku raha kaasamise ja jagamise protseduuride osas.

Ühingu tegevuse läbipaistvuse tagamiseks kaaluti tänasel koosolekul ka seda, milline audiitorfirma hakkab läbi viima esimese tegevusaasta revisjoni. Kolmest küsitud pakkumisest jõudis laekuda kaks ja üldkoosolek volitas Priske pidama pakkujatega läbirääkimisi ning revisjoni tegija valitakse järgmisel nõukogu koosolekul.

Lehtme sõnul on kahtlus mõjutanud ka ühingule laekunud annetuste hulka. "Oleme kaotanud annetusi. Meie finantsjuht andis sellest ka täna ülevaate, et see maht on kukkunud märgatavalt," ütles ta.

Priske töötas 2021. aasta augustini üle 20 aasta majandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi kantslerina.