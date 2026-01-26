Kadri Tali sai Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee asepresidendiks

Kadri Tali ütles, et soovib asepresidendina tuua parlamentaarse assamblee ette Läänemere ja Põhjamaade julgeolekuküsimused.

"Väikeste riikidena panustame kaitsesse ja pingutame julgeoleku nimel igapäevaselt," rõhutas Tali.

ENPA presidendi valimiste debatis esitas Tali Austriat esindavale kandidaadile küsimuse, mida Bayr peab oluliseks väikeriikide julgeoleku tagamisel.

"Te ütlesite oma kõnes, et väikese riigi, Austria, esindajana kardate isegi mõtet, et riik peaks ennast kaitsma ainuüksi enda armee tugevusele lootes. Balti regiooni riikide julgeoleku eest seisjana ei saa meie endale sellist mõtet lubada," ütles Tali, kelle sõnul on oluline, milline on assamblee uue presidendi sõnum agressiivse Venemaaga piiri jagavatele riikidele.

Lisaks presidendile ja 19 asepresidendile nimetas assamblee komiteede liikmed. Õigusasjade ja inimõiguste komitee valis oma esimeheks Eesti delegatsiooni liikme Eerik-Niiles Krossi.

ENPA reedeni kestva talvise istungjärgu põhifookuses on oht rahvusvahelisele korrale. Teisipäeval esinevad assamblee ees Moldova president Maia Sandu ja Euroopa Nõukogu peasekretär Alain Berset. Tali kavatseb võtta sõna nii teisipäevasel arutelul Ukraina püsiva ja õiglase rahu tagamise üle kui ka kolmapäeval, mil otsitakse võimalusi noorte demokraatia tugevdamise protsessi kaasamiseks.

Strasbourgis toimub ka Põhjamaade ja Balti riikide koostööformaadi NB8 kohtumine, mille fookuses on Gröönimaa ja Taani ühtsuse kindlustamine ning Balti riikide tulevikuprioriteetide, sealhulgas territoriaalse terviklikkuse põhimõtte eest seismine.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee talveistungjärgu töös osaleb lisaks Talile ja Krossile ka Eesti delegatsiooni liige Aleksei Jevgrafov.