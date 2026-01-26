X!

Perearstide sõnul ei ole enam võimalik saada tasuta psühhiaatrilist abi

Eesti
Vaimse tervise kättesaadavus on Eestis olnud pikaajaline probleem.
Vaimse tervise kättesaadavus on Eestis olnud pikaajaline probleem. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Vaimse tervise abi kättesaadavus on Eestis olnud aastaid terav probleem ning perearstide sõnul on olukord jõudnud punkti, kus tasuta psühhiaatrilist abi ei olegi enam võimalik saada. Eriti raskes seisus on laste vaimse tervise abi, kus perearstid küll suunavad eriarstile, kuid vastuvõtuaegu ei ole.

Perearstide seltsi juht Elle-Mall Sadrak tunnistas, et tasuta ehk tervisekassa rahastatud vastuvõtule pole patsiente võimalik saata. Eriti terav on probleem lastega.

"Ma ei pea isegi saatekirja väljastama, inimene võib ise minna sinna, aga tal pole kuhugi minna. Keegi teda vastu ei võta. Need kohad, kes peaks justkui vastu võtma ka ilma saatekirjata, ütlevad inimesele: pöörduge perearsti poole, las ta teeb e-konsultatsiooni," rääkis Sadrak.

E-konsultatsioon tähendab, et perearst paneb psühhiaatrile kokku patsiendi esmase loo diagnoosi täpsustamiseks. "Ja siis me saame sealt vastuse, et kas soovitan kohe pöörduda erasse tasulisele vastuvõtule või siis meil pole ressurssi," lisas Sadrak.

Suurim probleem on vastuvõttude kättesaadavusega pealinnas, kus arsti juurde pääsebki vaid see, kes jõuab maksta või teise Eesti otsa sõita.

Psühhiaatrite seltsi aseesimees Anne Kleinberg ütles, et laste psühhiaatrilise abi kättesaadavus on Tallinnas olnud aastaid kriitilises seisus. Elanikke on küll enim, kuid abi on kõige vähem arendatud.

"Tervisekassa süsteemis töötav lastepsühhiaater on Eestis üks suurema ülekoormuse all töötavaid spetsialiste. Selleks et suur nõudlus ära rahuldada, töötavad inimesed tihti kahekordse koormusega, aga see on ka põhjus, miks tegelikult minnakse ära sellest süsteemist," lausus Kleinberg.

Perearstide hinnangul peaks riik lahendusena ise vastuvõtu eest tasuma, kui patsiendile pakutakse vaid tasulist teenust. Või tuleks kehtestada reegel, et kõik psühhiaatrid peavad töötama tervisekassa lepinguga vähemalt poole ajast.

Sotsiaalministeeriumi arvates pole see võimalik, kuna riik ei jõua erasektoriga sama palka pakkuda ja arste pole ikka piisavalt.

"See mure on tõsine – psühhiaatrite vastuvõtt ei vasta kindlasti abivajadusele. Kuid kui me vaatame andmeid, siis nii teenusmahud kui ka kulutused psühhiaatrile on tegelikult ikkagi kasvanud," ütles sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna juht Anne Randväli.

Sotsiaalministeeriumis küpseb ka eelnõu, millega saab alates järgmisest aastast psühhiaatri vastuvõtule vaid eelneva saatekirjaga.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

suur spordipidu

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:32

Torumehed peavad parandama isehakanud remondimeeste kätetööd

21:28

Teisipäeval jätkub korralik talvekülm

21:21

Kodumaiseid kartulisorte võib ees oodata vähenemine

21:15

Perearstide sõnul ei ole enam võimalik saada tasuta psühhiaatrilist abi

21:10

Galeriid: Hokiliigas olid edukad Ida-Virumaa klubid

21:09

NATO peasekretär: Euroopa ei suuda end Ühendriikideta kaitsta

21:08

Eesti ringrajatiim alustas hooaega pjedestaalikohaga

20:51

Venemaa Krasnodari krais süttis õhurünnakus naftatöötlemistehas Uuendatud

20:45

Trump saatis piirivalvejuhi Tom Homani Minnesotasse

20:41

TSA/Cityteed kaotas Leedus peetud kaks Balti liiga mängu

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

25.01

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte Uuendatud

11:33

Mitmed suured jaeketid plaanivad avada uusi kauplusi Uuendatud

04:49

Advokaadid: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

16:02

Politico: Kallas nimetas eraviisilises vestluses von der Leyenit diktaatoriks

25.01

Tervisekassa: D-vitamiini taset ei ole põhjust rutiinsel vereproovil määrata

25.01

Esilinastus film Rootsi poolt nõukogude liidule välja antud eestlasest

17:34

Venemaal Murmanskis varises kokku nõukogudeaegne elektrivõrk

12:25

Vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

25.01

Venemaa rünnakud on viinud Kiievi humanitaarkatastroofi äärele

20:51

Venemaa Krasnodari krais süttis õhurünnakus naftatöötlemistehas Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:10

Galeriid: Hokiliigas olid edukad Ida-Virumaa klubid

21:08

Eesti ringrajatiim alustas hooaega pjedestaalikohaga

20:41

TSA/Cityteed kaotas Leedus peetud kaks Balti liiga mängu

20:10

Mets sattus mängu järel vastasega füüsilisse konflikti

loe: kultuur

20:22

Rakvere teatris esietendus kinolinal kuulsaks mängitud "Kramer Krameri vastu" Uuendatud

18:07

Klubi Hollywood plaanib lähitulevikus jätkata tegevust sündmuskeskusena

17:35

"Plekktrummi" külaline on Krista Kaer

15:42

Minu elu muutnud raamat | Liis Nimik ja "Täiskuukeskpäev"

loe: eeter

15:02

Kalamees-kokk Hanno Kask: koha ja ahven on maailma parimad praekalad

12:31

Peeter Rebane: vanemad kinkisid kitarri asemel kandle, et muusikahuvi kaoks

10:59

R2 x Eesti Laul Unistuste bändi esimene liige on Villu Talsi

09:21

Kätlin Kontor-Kirss: Lõuna-Korea võiks olla mu teine kodu

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (26.01.2026 18:00:00)

15:25

Tallinna linnaaedade muld vastab raskmetallide piirnormidele

15:25

Allikmaa: järgmise jaotuse jaoks on kultuurkapitalil raha koos

15:20

Raadiouudised (26.01.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (26.01.2026 12:00:00)

11:55

Kavandatav vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

10:40

Mitmed suured toidupoed avavad tänavu uusi kauplusi

10:35

Advokatuur: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

09:25

Raadiouudised (26.01.2026 09:00:00)

25.01

Päevakaja (25.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo