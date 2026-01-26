Perearstide sõnul ei ole enam võimalik saada tasuta psühhiaatrilist abi

Vaimse tervise abi kättesaadavus on Eestis olnud aastaid terav probleem ning perearstide sõnul on olukord jõudnud punkti, kus tasuta psühhiaatrilist abi ei olegi enam võimalik saada. Eriti raskes seisus on laste vaimse tervise abi, kus perearstid küll suunavad eriarstile, kuid vastuvõtuaegu ei ole.

Perearstide seltsi juht Elle-Mall Sadrak tunnistas, et tasuta ehk tervisekassa rahastatud vastuvõtule pole patsiente võimalik saata. Eriti terav on probleem lastega.

"Ma ei pea isegi saatekirja väljastama, inimene võib ise minna sinna, aga tal pole kuhugi minna. Keegi teda vastu ei võta. Need kohad, kes peaks justkui vastu võtma ka ilma saatekirjata, ütlevad inimesele: pöörduge perearsti poole, las ta teeb e-konsultatsiooni," rääkis Sadrak.

E-konsultatsioon tähendab, et perearst paneb psühhiaatrile kokku patsiendi esmase loo diagnoosi täpsustamiseks. "Ja siis me saame sealt vastuse, et kas soovitan kohe pöörduda erasse tasulisele vastuvõtule või siis meil pole ressurssi," lisas Sadrak.

Suurim probleem on vastuvõttude kättesaadavusega pealinnas, kus arsti juurde pääsebki vaid see, kes jõuab maksta või teise Eesti otsa sõita.

Psühhiaatrite seltsi aseesimees Anne Kleinberg ütles, et laste psühhiaatrilise abi kättesaadavus on Tallinnas olnud aastaid kriitilises seisus. Elanikke on küll enim, kuid abi on kõige vähem arendatud.

"Tervisekassa süsteemis töötav lastepsühhiaater on Eestis üks suurema ülekoormuse all töötavaid spetsialiste. Selleks et suur nõudlus ära rahuldada, töötavad inimesed tihti kahekordse koormusega, aga see on ka põhjus, miks tegelikult minnakse ära sellest süsteemist," lausus Kleinberg.

Perearstide hinnangul peaks riik lahendusena ise vastuvõtu eest tasuma, kui patsiendile pakutakse vaid tasulist teenust. Või tuleks kehtestada reegel, et kõik psühhiaatrid peavad töötama tervisekassa lepinguga vähemalt poole ajast.

Sotsiaalministeeriumi arvates pole see võimalik, kuna riik ei jõua erasektoriga sama palka pakkuda ja arste pole ikka piisavalt.

"See mure on tõsine – psühhiaatrite vastuvõtt ei vasta kindlasti abivajadusele. Kuid kui me vaatame andmeid, siis nii teenusmahud kui ka kulutused psühhiaatrile on tegelikult ikkagi kasvanud," ütles sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna juht Anne Randväli.

Sotsiaalministeeriumis küpseb ka eelnõu, millega saab alates järgmisest aastast psühhiaatri vastuvõtule vaid eelneva saatekirjaga.