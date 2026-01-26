X!

Kodumaiseid kartulisorte võib ees oodata vähenemine

Eesti
Eesti esimese kartulite pakkimisroboti Roosna-Allikul
Eesti esimese kartulite pakkimisroboti Roosna-Allikul Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Köögiviljasortide aretamise ja tootmisega tegelev maaelu teadmuskeskus Jõgeval lõpetab köögiviljaseemnete tootmise, kuna ei pea seda majanduslikult mõistlikuks – sama saatus võib tabada ka seemnekartulit. Maaülikooli teadlase sõnul võib seemnete tootmise suunamine erasektorisse viia kodumaiste sortide vähenemiseni turul.

Kui seemnete aretamiseks on maaelu teadmuskeskusel Jõgeval võimalusi rohkelt, siis seemnete tootmisega on keskusel probleeme. Tootmine on juba mitu aastat kahjumis, mistõttu jõuti järeldusele, et seemet ise toota ei ole enam mõistlik.

"Kõige suurem põhjus on tegelikult see, et meie mahud on väikesed, need seadmed, mida me täna kasutame seemnetootmiseks on amortiseerunud ja käsitööna ehk et väga töömahukas. Selle tulemusena on kulud kasvanud, aga tulud ei ole sellele järgi tulnud," rääkis maaelu teadmuskeskuse direktor Andre Veskioja.

Veskioja sõnul soovitakse praeguses olukorras, et köögiviljaseemnete, sh seemnekartuli tootmise võtaks üle erasektor.

Eesti maaülikooli säästva taimekasvatuse professori Evelin Loit-Harro sõnul ei saa aga erasektorile praegu kindlalt lootma jääda.

"Eesti kartulikasvatajatel on võrdlemisi keeruline aeg hetkel. Tõenäosus, et erasektor suudab võtta selle kartuliseemne kasvatamise ja selle hoidmise enda kätte, on võrdlemisi madal, sest turul on palju riski. Turg on meil väike ja eriti see aspekt, et kartuliseeme peab olema viirustevaba, mis eeldab juba omaette laboreid ja konkreetseid töötajaid, keda mulle lihtsalt tundub, et me täna turult ei suuda leida," rääkis Loit-Harro.

Veskioja sõnul on küsimus hinnas. "Kindlasti on kuskil see hinnapiir olemas, kus erasektor on tulemas, täna on need läbirääkimised pooleli," ütles ta.

Seejuures loodab Veskioja, et erasektoris seemneid tootes võiks nende hind langeda. "Tahaksime, et see tuleks isegi lõpuks soodsam, aga täna selles osas katteta lubadusi ei jaga," lisas ta.

Loit-Harro sõnul võib erasektorile lootma jäädes väheneda aga eesti sortide valik turul. "Kui me nüüd vaatame, kes kasvatab eesti sorte, on need pigem väiketootjad ja ka väikesed pered, siis nende sortide valikud ilmselt jääb vähemaks," lausus ta.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium tõdes, et sortide valik võib väheneda, kuid ohtu toidujulgeolekule ja eesti sortide püsimisele ei nähta.

"Kui tõepoolest on mingisugust algseemet, millel on sordipuhtus sellisel tasemel, jääb tulevikus puudu, siis geenipank, need kultuurid on meil siiski olemas ja neid seemneid on võimalik ka uuesti tootma hakata," ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi asekantsler Tõnis Tänav.

Praegu on maaelu teadmuskeskusel köögiviljaseemneid mitme aasta varu olemas, välja arvatud seemnekartulid, mis üle aasta ei säili.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

suur spordipidu

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:32

Torumehed peavad parandama isehakanud remondimeeste kätetööd

21:28

Teisipäeval jätkub korralik talvekülm

21:21

Kodumaiseid kartulisorte võib ees oodata vähenemine

21:15

Perearstide sõnul ei ole enam võimalik saada tasuta psühhiaatrilist abi

21:10

Galeriid: Hokiliigas olid edukad Ida-Virumaa klubid

21:09

NATO peasekretär: Euroopa ei suuda end Ühendriikideta kaitsta

21:08

Eesti ringrajatiim alustas hooaega pjedestaalikohaga

20:51

Venemaa Krasnodari krais süttis õhurünnakus naftatöötlemistehas Uuendatud

20:45

Trump saatis piirivalvejuhi Tom Homani Minnesotasse

20:41

TSA/Cityteed kaotas Leedus peetud kaks Balti liiga mängu

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

25.01

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte Uuendatud

11:33

Mitmed suured jaeketid plaanivad avada uusi kauplusi Uuendatud

04:49

Advokaadid: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

16:02

Politico: Kallas nimetas eraviisilises vestluses von der Leyenit diktaatoriks

25.01

Tervisekassa: D-vitamiini taset ei ole põhjust rutiinsel vereproovil määrata

25.01

Esilinastus film Rootsi poolt nõukogude liidule välja antud eestlasest

17:34

Venemaal Murmanskis varises kokku nõukogudeaegne elektrivõrk

12:25

Vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

25.01

Venemaa rünnakud on viinud Kiievi humanitaarkatastroofi äärele

20:51

Venemaa Krasnodari krais süttis õhurünnakus naftatöötlemistehas Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:10

Galeriid: Hokiliigas olid edukad Ida-Virumaa klubid

21:08

Eesti ringrajatiim alustas hooaega pjedestaalikohaga

20:41

TSA/Cityteed kaotas Leedus peetud kaks Balti liiga mängu

20:10

Mets sattus mängu järel vastasega füüsilisse konflikti

loe: kultuur

20:22

Rakvere teatris esietendus kinolinal kuulsaks mängitud "Kramer Krameri vastu" Uuendatud

18:07

Klubi Hollywood plaanib lähitulevikus jätkata tegevust sündmuskeskusena

17:35

"Plekktrummi" külaline on Krista Kaer

15:42

Minu elu muutnud raamat | Liis Nimik ja "Täiskuukeskpäev"

loe: eeter

15:02

Kalamees-kokk Hanno Kask: koha ja ahven on maailma parimad praekalad

12:31

Peeter Rebane: vanemad kinkisid kitarri asemel kandle, et muusikahuvi kaoks

10:59

R2 x Eesti Laul Unistuste bändi esimene liige on Villu Talsi

09:21

Kätlin Kontor-Kirss: Lõuna-Korea võiks olla mu teine kodu

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (26.01.2026 18:00:00)

15:25

Tallinna linnaaedade muld vastab raskmetallide piirnormidele

15:25

Allikmaa: järgmise jaotuse jaoks on kultuurkapitalil raha koos

15:20

Raadiouudised (26.01.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (26.01.2026 12:00:00)

11:55

Kavandatav vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

10:40

Mitmed suured toidupoed avavad tänavu uusi kauplusi

10:35

Advokatuur: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

09:25

Raadiouudised (26.01.2026 09:00:00)

25.01

Päevakaja (25.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo