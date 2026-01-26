X!

NATO peasekretär: Euroopa ei suuda end Ühendriikideta kaitsta

NATO peasekretär Mark Rutte
NATO peasekretär Mark Rutte Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Wiktor Dabkowski
NATO peasekretär Mark Rutte ütles esmaspäeval, et Euroopa ei suuda end Ühendriikideta kaitsta.

"Kui keegi siin mõtleb uuesti, et Euroopa Liit või Euroopa tervikuna suudab ise ennast kaitsta ilma USA-ta, siis unistage edasi. Te ei suuda," ütles Rutte Euroopa Parlamendis seadusandjatele.

Donald Trump raputas hiljuti transatlantilist allianssi, ähvardades hõivata autonoomse Taani territooriumi, kuid loobus sellest plaanist eelmisel nädalal pärast kõnelusi Ruttega.

Tekkinud diplomaatiline kriis andis uut hoogu neile, kes pooldavad Euroopa karmima joone võtmist Trumpi vastu ja sõjalise sõltuvuse lõpetamist Washingtonist.

Endine Hollandi peaminister rõhutas, et USA pühendumus NATO artikkel viie vastastikuse kaitse klauslile on endiselt täielik, kuid Ühendriigid ootavad, et Euroopa riigid jätkaksid oma sõjavägedele rohkem kulutamist.

"Nad vajavad turvalist Euro-Atlandi piirkonda ja nad vajavad ka turvalist Euroopat. Seega on USA-l NATO vastu igakülgne huvi," ütles Rutte.

NATO juht kordas oma varasemat kiitust Trumpile selle eest, et too survestas vastumeelseid Euroopa liitlasi kaitsekulutusi suurendama.

Samuti näis Rutte tõrjuvat Euroopa Liidu kaitsevoliniku Andrius Kubiliuse poolt kuu alguses esitatud ettepanekut luua võimalik Euroopa kaitsevägi, mis võiks asendada USA väeüksuseid kontinendil.

"See teeb asjad keerulisemaks. Ma arvan, et Venemaa presidendile Vladimir Putinile see meeldiks. Nii et mõelge uuesti," ütles Rutte.

Gröönimaa osas ütles Rutte, et oli Trumpiga nõustunud, et NATO võtab Arktika kaitsmisel suurema vastutuse, kuid USA kohaloleku üle saarel peavad läbirääkimisi pidama Gröönimaa ja Taani võimud.

"Mul ei ole mandaati pidada Taani nimel läbirääkimisi, seega ma ei teinud seda ega tee ka edaspidi," ütles Rutte.

Rutte kordas, et oli Trumpile rõhutanud hinda, mida NATO liitlased Afganistanis maksid, pärast seda, kui USA juht tekitas nördimust nende panuse pisendamisega.

"Iga kahe kõrgeimat hinda maksnud Ameerika sõduri kohta jättis oma elu ka üks sõdur liitlas- või partnerriigist," ütles Rutte.

"Ma tean, et Ameerika hindab kõiki neid pingutusi väga," lisas Rutte.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

