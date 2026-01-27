Galerii: Taani kuningas ja kuninganna riigivisiidil Eestis

Teisipäeval ja kolmapäeval viibivad president Alar Karise kutsel Eestis riigivisiidil Taani kuningas Frederik X ja kuninganna Mary.

Kell 10.15 tervitavad president Alar Karis ja Sirje Karis Taani kuningat ja kuningannat Tallinna Raekoja platsil. Kuningapaari on oodatud tervitama ka linnarahvas. Seejärel asetab Taani kuningas pärja Vabadussõja võidusamba jalamile.

Eesti riigipea koos abikaasaga kohtub Taani kuningapaariga Kadriorus, sellest võtavad osa ka Eesti kaitse- ja välisminister ning Taani delegatsiooni juhtivad liikmed. President Karis ja Sirje Karis külastavad koos Taani kuningapaariga kommunismiohvrite memoriaali Maarjamäel, kus nad asetavad küünlad totalitaarsete kuritegude ohvrite mälestuseks.

Seejärel kohtuvad Taani kuningas ja kuninganna peaminister Kristen Michali ja Evelin Orasega Rüütelkonna hoones ning riigikogu esimehe Lauri Hussariga.

President Karis ja Sirje Karis külastavad koos Taani kuningapaariga Rakett 69 teadusstuudiot, kus tutvutakse HK Unicorn Squadi tegevusega ning kohtutakse tütarlastega, kes õpivad robootikat ja tehnoloogiat.

Õhtul annab president Alar Karis Niguliste muuseumis Taani kuningapaari auks riigiõhtusöögi. Õhtusöögile eelneb pidulik kontsert, millest teeb otseülekande Klassikaraadio.

Kolmapäeval külastab Taani kuningas küberjulgeoleku väljaõppekeskust CR14. Seejärel toimub Tallinna Raekojas Taani kuningapaari vastuvõtt ning riigivisiit lõppeb Taani kuninga aias lahkumistseremooniaga.

Riigivisiit kinnitab Eesti ja Taani lähedasi ning pikaajalisi liitlas- ja sõprussuhteid, mis tuginevad ühistele väärtustele ja tihedale koostööle NATO-s, Euroopa Liidus ja ÜRO-s. Visiidi keskmes on piirkondlik julgeoleku- ja kaitsekoostöö, sealhulgas küberkaitse tugevdamine, samuti olukord Ukrainas ja Ukraina igakülgse toetuse kindlustamine.

Kuna Eesti on tänavu Põhjala ja Balti riikide koostöö eesistuja ning võtab selle rolli üle Taanilt, arutatakse ka piirkonna kaitse-, digi- ja majanduskoostöö süvendamist ning kultuurikoostöö võimalusi.

Kuningapaari saadavad visiidil Taani kaitseminister Troels Lund Poulsen ja välisminister Lars Løkke Rasmussen. Kuningas Frederik X väisas Eestit viimati kroonprintsina 2018. aastal. Praeguse kuninga ema Margrethe II külastas Eestit 2019. aastal.

Taani ei tunnustanud kunagi Balti riikide annekteerimist Nõukogude Liidu poolt ning oli 1991. aasta augustis üks esimesi riike, kes taastas Eestiga diplomaatilised suhted. Taani toetus oli otsustava tähtsusega Eesti liitumisel NATO ja Euroopa Liiduga ning riik oli ka üks peamisi Balti kaitsekoostöö algatuste eestvedajaid ja toetajaid.