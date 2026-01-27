Helsingi kesklinna ja Vantaa lennujaama vahele kavandatakse 24-kilomeetrist tunnelit

Soomes planeeritakse Helsingi kesklinna ja Vantaa rahvusvahelise lennujaama vahele raudteeliini, mis hõlmaks ka 24-kilomeetrise tunneli ehitamist, kirjutas väljaanne Helsingin Sanomat.

Uus raudtee avaks reisijatele kiire võimaluse pääseda Helsingi kesklinnast Vantaa lennujaama, lihtsustades oluliselt liikumist sellel liinil, märkis Helsingin Sanomat (HS).

Raudteeühenduse, millele on antud nimi Lentorata (lennurada), raames Pasila ja Kerava vahele kavandatud raudteetunnel on liikumas planeerimise faasist nüüd järgmise valitsuse koalitsioonikõneluste teemaks, lisas HS.

Lentorata tunnel algaks Hakamäentiest põhja pool ja tõuseks maa peale Kerava jaamast lõuna pool. Ainsaks peatuseks oleks Vantaa lennujaama uus rongijaam Helsingit ümbritseva ringtee (Kehä) jaama all.

HS märkis siiski, et Lentorata ei saaks potentsiaalse Tallinna tunneliga otse ühendada, sest 2018. aastal valminud uuringu kohaselt kulgeks Tallinna-Helsingi tunnel palju sügavamal, umbes 70 meetri sügavusel.

Projekt on mahukas ja selle ehitamine võtaks aega 5–7 aastat, nõudes umbes 33 000 inimtööaastat. Raudteeliin maksaks umbes kolm miljardit eurot.

Helsingi linnapea Daniel Sazonov ütles, et peab seda Soome raudteeliikluse jaoks kõige olulisemaks projektiks. Otsene ja kiire ühendus lennujaamaga on konkurentsieelis, mis tuleb kasuks mitte ainult pealinnale, vaid ka ülejäänud Soomele, märkis ta.

"On oluline seda projekti sihikindlalt edasi viia. Järgmine valitsus peab Lentorata kindlasti oma valitsusprogrammi lisama," ütleb Sazonov.

Vantaa lennujaama läbis eelmisel aastal ligi 17 miljonit lennureisijat.