Helsingi rahvaarv ületab kohe 700 000 piiri

Soome pealinna rahvaarv on viimase paari aasta jooksul rekordilise kiirusega kasvanud ning peaks augusti keskel ületama 700 000 elaniku piiri, teatas Helsingi linnavalitsus.

"Helsingi kasvamine 700 000 elanikuga linnaks näitab meie linna atraktiivsust, siinseid võimalusi ja hästi toimivat linnakeskkonda," ütles linnapea Daniel Sazonov reedel avaldatud pressiteates.

Helsingisse kolitakse nii välismaalt kui ka mujalt Soomest, kusjuures ränne annab igal aastal umbes 80 protsenti linna rahvaarvu juurdekasvust. Eelmisel aastal moodustas rändest tulenenud kasv rahvaarvu suurenemisest isegi 90 protsenti. Helsingisse kolinutest viiendik saabus välismaalt.

Kõige kiiremini kasvav elanikerühm on tööealised inimesed, kelle arv peaks ka järgnevatel aastatel jõudsalt suurenema.

Eelmisel aastal sündis Helsingis 6842 last, mida oli veidi rohkem kui kahel eelneval aastal.

Helsingi infoteenistuste arvutuste põhjal jõutakse 700 000 elanikuni augusti keskpaigas.

Uue rajajoone ületamist kavatseb linn tähistada kampaaniaga "Kiva, kun olet yksi meistä" ("Tore, et oled üks meist"), mis algab 21. augustil.

Kampaania tutvustab helsinglasi, linna mitmekesisust ning erinevaid eluetappe, mis on rahvaarvu kasvu taga.

"Selle tähise taga on 700 000 erinevat inimest ja Helsingi lugu. Kõige olulisem on see, et iga helsinglane saaks tunda, et ta on osa meie linnast ning saaks elada Helsingis just talle sobivat, head ja tähendusrikast elu," ütles linnapea Sazonov.

Erinevates meediakanalites toimuvat kampaaniat viiakse pressiteate kohaselt läbi kaheksas keeles, et jõuda võimalikult paljude Helsingi elanikeni, kes räägivad kokku enam kui 150 keelt.

Kampaania jõuab linlaste igapäevaellu välireklaami, sotsiaalmeedia, linna enda kanalite ning erinevate kohtumiste ja positiivsete ettevõtmiste kaudu.

600 000 elaniku piiri ületas Helsingi alles 2012. aastal.