Soome ja Rootsi taastasid omavahelise rongiühenduse

Soome ja Rootsi taastasid esmaspäeval omavahelise rongiühenduse, mis oli katkestatud 38 aastat tagasi.

"Raudteeliin ühendab Soome üle-euroopalise raudteevõrgustikuga. Rong ületas esimest korda aastakümnete jooksul Tornio piirijõe ja sõitis Rootsi," teates Soome rahvusringhääling Yle.

Rong hakkab Soome Oulu ja Rootsi Haaparanta vahelisel liinil sõitma kaks korda päevas - üks rong väljub varahommikul ja teine õhtul. Sõiduaeg on umbes 1 tund ja 40 minutit.

Rongiühendus Oulu ja Haaparanta vahel lõpetati 1988. aastal, kuna liini käitamine ei olnud majanduslikult tasuv.

Esimese Oulu–Haaparanda rongiga sõitsid teiste seas Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister Lulu Ranne, Oulu ja Tornio linnapead, teised linnade tippametnikud ning Soome transpordiameti Traficom ja riikliku raudteefirma VR esindajad.

Rongiühenduste paranemine tuleb järgmisel aastal

Soome raudtee-ettevõte VR on koostanud esimesed Oulu–Tornio–Haaparanta rongiliini sõiduplaanid vastavalt sellele, milline veerem tal praegu kasutada on. Liini rahastamisotsus tehti alles eelmise aasta lõpus ning seetõttu ei olnud olemasoleva veeremiga võimalik sobivamaid sõiduplaane koostada, märkis Yle.

Siiski on sõiduplaani tegemisel püütud arvesse võtta edasisi ühendusi nii Soomes kui ka Rootsis, kuid VR tunnistab, et tänavu sügisel ei ole need veel kõige paremad. Näiteks olid Rootsi rongide sõiduplaanid juba koostatud enne seda, kui selgus, et rongid hakkavad Soomest Rootsi sõitma.

VR-i uue liikluse juhi Juho Hannukaineni sõnul edasised ühendused siiski paranevad: "Detsembris minnakse Euroopa Liidus üle 2027. aasta sõiduplaanidele ning sellest alates on sõiduplaanide kavandamine parem."

Haaparantast Soome suunduva rongiga saab sõitu jätkata kuni Helsingini.

Haaparantast saab Norrtågi lähirongidega sõita näiteks Bodenisse või Luleåsse. Bodenist avanevad omakorda ühendused Rootsi suurima raudtee-ettevõtte SJ kaudu nii põhja kui ka lõuna suunas. Luleåst saab sõita näiteks Stockholmi.

Soome transpordiministri Lulu Ranne sõnul sündis uus rongiühendus eelkõige Soome algatusel.