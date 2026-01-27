Kell 20 "Impulss": kas ja kuidas Eesti narkopoliitikat muuta?
ETV saates "Impulss" arutavad täna selle üle, kas ja kuidas Eesti narkopoliitikat muuta, politseinik Rait Pikaro, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühingu Lunest juhatuse liige Mart Kalvet.
Nimelt on justiitsministeerium välja tulnud ideega karistada leebemalt uimastide tarvitajaid ja karmistada diilerite vastutusele võtmist.
"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Joosep Värk.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi