Kell 20 "Impulss": kas ja kuidas Eesti narkopoliitikat muuta?

ETV saates "Impulss" arutavad täna selle üle, kas ja kuidas Eesti narkopoliitikat muuta, politseinik Rait Pikaro, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühingu Lunest juhatuse liige Mart Kalvet.