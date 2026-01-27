Paulig tahab tuua Santa Maria kaubamärgi tootmise Sauele

Rahvusvaheline toidu- ja joogiettevõte Paulig kaalub efektiivsuse suurendamiseks ja konkurentsivõime tagamiseks Santa Maria kaubamärgi tootmise koondamist Saue tehasesse hiljemalt 2027. aasta suveks.

Võimalik muudatus hõlmaks tegevuse lõpetamist Mölndalis, Rootsis ning tootmise toomist Sauele, kus Pauligil juba tegutseb maitseainete, salsade ja kastmete tehas alates aastast 1993.

Pauligi kommunikatsioonijuht Baltikumis Eveli Lentsius teatas, et muudatus võimaldaks Pauligil tagada pikaajaline konkurentsivõime, optimeerides tootmisvõimsust ja -kulusid ning jaotades ressursse tõhusamalt.

"Võimaliku muudatuse eesmärk on tugevdada Santa Maria kaubamärgi pikaajalist konkurentsivõimet. Tootmiskulude tõus on avaldanud survet meie kasumlikkusele ning see muudatus aitaks meil kasvavaid kulusid paremini hallata," ütles Pauligi kaubamärkide ärivaldkonna vanem asepresident Lenita Ingelin.

Pauligi Saue tehas kuulub täielikult Pauligile, erinevalt Mölndali tehasest, mis on renditud hoone. Saue tehase omamine annab suurema paindlikkuse investeeringuteks ja tulevaseks kasvuks. Mölndali maitseainete tehase sulgemine mõjutaks kõiki tehase 86 töötajat ning mõningaid ametikohti Mölndali kontoris (kokku 105 ametikohta). Võimalik muudatus on plaanitud lõpule viia 2027. aasta suveks.

"Kahjuks mõjutab võimalik muudatus meie Mölndalis töötavaid kolleege. Meie prioriteet on toetada igakülgselt kõiki, keda see puudutab. Alustame Rootsis läbirääkimisi ametiühingutega vastavalt Rootsi seadustele," ütles Lenita Ingelin.

Võimalik muudatus ei mõjuta Pauligi teisi üksusi Rootsis. Ettevõte annab Rootsis tööd ligikaudu 490 inimesele ning lisaks Mölndali maitseainete tehasele tegutseb Landskronas Pauligi tortillatehas ja ladu Kungsbackas. Samuti jätkavad Pauligi turundus-, arendus- ja tugifunktsioonid Mölndali ja Solna kontorites. Pauligi Saue kontoris jätkavad sarnased ametid oma tööd tavapäraselt.

Lõplik otsus tehakse pärast ametiühingutega konsulteerimist vastavalt Rootsi seadustele.

Pauligi Saue tehas avati 1993. aastal kui üks esimesi välisinvesteeringuid pärast Eesti taasiseseisvumist. Peamiselt toodetakse seal Santa Maria maitseaineid, marinaade ja salsasid. Saue tehases töötab 84 inimest.

Kommunikatsioonijuht Eveli Lentsius ei osanud öelda mitu inimest Eestis tööd saaks, kui tootmise Sauele koondamine peaks teoks saama.