X!

Paulig tahab tuua Santa Maria kaubamärgi tootmise Sauele

Majandus
Pauligi tehas Sauel.
Pauligi tehas Sauel. Autor/allikas: Google streetview
Majandus

Rahvusvaheline toidu- ja joogiettevõte Paulig kaalub efektiivsuse suurendamiseks ja konkurentsivõime tagamiseks Santa Maria kaubamärgi tootmise koondamist Saue tehasesse hiljemalt 2027. aasta suveks.

Võimalik muudatus hõlmaks tegevuse lõpetamist Mölndalis, Rootsis ning tootmise toomist Sauele, kus Pauligil juba tegutseb maitseainete, salsade ja kastmete tehas alates aastast 1993.

Pauligi kommunikatsioonijuht Baltikumis Eveli Lentsius teatas, et muudatus võimaldaks Pauligil tagada pikaajaline konkurentsivõime, optimeerides tootmisvõimsust ja -kulusid ning jaotades ressursse tõhusamalt.

"Võimaliku muudatuse eesmärk on tugevdada Santa Maria kaubamärgi pikaajalist konkurentsivõimet. Tootmiskulude tõus on avaldanud survet meie kasumlikkusele ning see muudatus aitaks meil kasvavaid kulusid paremini hallata," ütles Pauligi kaubamärkide ärivaldkonna vanem asepresident Lenita Ingelin.

Pauligi Saue tehas kuulub täielikult Pauligile, erinevalt Mölndali tehasest, mis on renditud hoone. Saue tehase omamine annab suurema paindlikkuse investeeringuteks ja tulevaseks kasvuks. Mölndali maitseainete tehase sulgemine mõjutaks kõiki tehase 86 töötajat ning mõningaid ametikohti Mölndali kontoris (kokku 105 ametikohta). Võimalik muudatus on plaanitud lõpule viia 2027. aasta suveks.

"Kahjuks mõjutab võimalik muudatus meie Mölndalis töötavaid kolleege. Meie prioriteet on toetada igakülgselt kõiki, keda see puudutab. Alustame Rootsis läbirääkimisi ametiühingutega vastavalt Rootsi seadustele," ütles Lenita Ingelin.

Võimalik muudatus ei mõjuta Pauligi teisi üksusi Rootsis. Ettevõte annab Rootsis tööd ligikaudu 490 inimesele ning lisaks Mölndali maitseainete tehasele tegutseb Landskronas Pauligi tortillatehas ja ladu Kungsbackas. Samuti jätkavad Pauligi turundus-, arendus- ja tugifunktsioonid Mölndali ja Solna kontorites. Pauligi Saue kontoris jätkavad sarnased ametid oma tööd tavapäraselt.

Lõplik otsus tehakse pärast ametiühingutega konsulteerimist vastavalt Rootsi seadustele.

Pauligi Saue tehas avati 1993. aastal kui üks esimesi välisinvesteeringuid pärast Eesti taasiseseisvumist. Peamiselt toodetakse seal Santa Maria maitseaineid, marinaade ja salsasid. Saue tehases töötab 84 inimest.

Kommunikatsioonijuht Eveli Lentsius ei osanud öelda mitu inimest Eestis tööd saaks, kui tootmise Sauele koondamine peaks teoks saama.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

suur spordipidu

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:04

Keelesäuts. Ilma ilmast rääkimata ilma ei tee

16:00

Galerii: Taani kuningapaar külastas Rakett 69 teadusstuudiot

15:51

Nõmm jätkab Saksamaa kõrgliigas ka pärast peatreeneri lahkumist

15:47

Tarbijate kindlustunne tõusis jaanuaris veidi

15:40

Suured telekommunikatsiooniettevõtted tõstavad teenuste hindu

15:39

Lünklik seadusandlus pidurdab elektriautode akude taaskasutust

15:37

"Üks võitlus teie järel" kogus 14 Briti filmiauhindade nominatsiooni

15:35

Pandimaja juht: maksame kuldehete eest rohkem, et väärt ehted säiliksid

15:32

LR kuldasarjas ilmus täiendatud kujul Anu Lambi essee "Keeleuuenduse lõpmattu kurv"

15:25

Raadiouudised (27.01.2026 15:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Politico: Kallas nimetas eraviisilises vestluses von der Leyenit diktaatoriks

26.01

Venemaal Murmanskis varises kokku nõukogudeaegne elektrivõrk

26.01

Perearstide sõnul ei ole enam võimalik saada tasuta psühhiaatrilist abi

10:50

Galerii: Taani kuningas ja kuninganna riigivisiidil Eestis Uuendatud

26.01

Lisaks Auverele on Eesti Energial osaliselt tööst väljas veel üks tootmisplokk

06:52

Tallinn loobub rattateede ehitamisest Narva maanteel ja Liivalaia tänaval

12:13

Ukraina väitel hävitas ta droonidega mullu üle 800 000 Vene sihtmärgi Uuendatud

26.01

Mitmed suured jaeketid plaanivad avada uusi kauplusi Uuendatud

08:17

Helsingi kesklinna ja Vantaa lennujaama vahele kavandatakse 24-kilomeetrist tunnelit

26.01

NATO peasekretär: Euroopa ei suuda end Ühendriikideta kaitsta

ilmateade

loe: sport

15:51

Nõmm jätkab Saksamaa kõrgliigas ka pärast peatreeneri lahkumist

15:16

JK Tabasalu loobus naiste meistriliigast

14:44

Esireket Anikina teenis edasipääsu, Malõgina väärt võidu

14:12

Sabalenka ja Svitolina lõpetasid ameeriklannade teekonna kindla võiduga

loe: kultuur

16:04

Keelesäuts. Ilma ilmast rääkimata ilma ei tee

15:37

"Üks võitlus teie järel" kogus 14 Briti filmiauhindade nominatsiooni

15:32

LR kuldasarjas ilmus täiendatud kujul Anu Lambi essee "Keeleuuenduse lõpmattu kurv"

14:42

Tallinn Music Week avalikustas tänavuse festivali muusikaprogrammi

loe: eeter

15:35

Pandimaja juht: maksame kuldehete eest rohkem, et väärt ehted säiliksid

11:22

Kalaranna talisupleja: vees olles tuleb keskenduda hingamisele

10:33

Unistuste bändi valiti klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu

09:24

Fotokunstnik Anton Corbijn: püüan muusikut pildistada tema muusika sfääris

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (27.01.2026 12:00:00)

12:25

NATO peasekretär kahtleb Euroopa kaitsevõimes Ameerika Ühendriikideta

12:20

Täienev metsaseadus hõlmab fikseerimata küpsusvanusega puuistandikke

12:20

Ilm läheb veidi külmemaks

10:55

Tallinn loobub rattateest Liivalaia tänavale

09:55

Ilm on täna olulise sajuta

09:50

ICE ametnikud lahkuvad Minneapolisest

09:50

Ministeeriumidel puudub üksmeel angerjavarude kaitsel

09:30

Raadiouudised (27.01.2026 09:00:00)

26.01

Päevakaja (26.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo