Aasta algus tõi kaasa Tartus ärikinnisvaraturu elavnemise

Tartu.
Tartu. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Aasta algus on toonud Tartus kaasa ärikinnisvaraturu elavnemise. Huvi tuntakse nii uusarenduses kui ka järelturul olevate äripindade vastu.

Mitmed kinnisvarabürood Tartus kinnitavad, et selle aasta alguses on märgata kinnisvaraturu elavnemist lisaks elamutele ka ärikinnisvara puhul. Ärikinnisvara vastu tuntakse huvi nii uusarendustes kui ka järelturul.

"Ärikinnisvaraga oli mõned aastad tagasi veel olukord, kui mingit projekti planeeriti, tehti eeltööd, kas on selle järele ka nõudlust. Kuna ei olnud soovitud tulemused käes, siis jäeti see asi ootele. Täna me näeme, et mingid projektid, mis on ootel olnud, on jälle pildis ja alustavad ehitust, järelikult on ka nõudlust," lausus Domus kinnisvara maakler Diana Hein.

"Ärikinnisvara poole pealt nii üüri kui ka müügi poole pealt tunnetame huvi kasvu. Meil on nii madalama klassi üüripindade kui ka kõrgema klassi üüripindade vastu huvi tuntud ja tootmispindade müügi poole pealt," ütles Kaanon Kinnisvara tegevjuht Härmo Haljaste.

Kinnisvaraanalüütiku Risto Vähi sõnul on ärikinnisvara osas huvi kasvu toonud soov leida kvaliteetsemaid äripindu, kuid põhjuseid on teisigi.

"Teiseks kindlasti see, et Tartus tuleb ärisid juurde ja avatakse osakondi. Kolmandaks lihtsalt see, et vaikselt on majandus jällegi näitamas paranemise märke. Üks asi kindlasti veel, et kontoritesse tahetakse vaikselt tagasi tulla," lausus Vähi.

Samuti tuleb Vähi sõnul arvestada, et Tartus on ärikinnisvara mastaabid väiksemad kui Tallinnas, kliendid on peamiselt väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. Samuti on Tartus vähem ülepakkumist kui Tallinnas ja nii on nõudlus pakkumisega rohkem paigas.

"Kindlasti on Tallinnas ka rohkem spekulatiivsust – tehakse äripinnad vabaturule, mitte alati ei ehitata neid välja mõne üürniku jaoks. Tartus on spekulatiivsust vähem ja seal pigem vaadatakse, milline nõudlus on ja selle järgi püütakse asja sättida," ütles Vähi.

KV kinnisvaraportaali statistika alusel on Tartus ärikinnisvara üürihinnad aastaga ligi 10 protsenti kasvanud. Tallinnas kinnisvara statistika alusel ärikinnisvara üürihinnad tõusnud ei ole.

Toimetaja: Marko Tooming

