Läti põhiseaduse kaitse büroo sõnul võib Venemaa mõjutada seimi valimisi

Foto: Anna Mishina/Raadio 4
Läti põhiseaduse kaitse büroo näeb märke, et Venemaa tajub Lätit üha enam samamoodi, nagu oli nende arusaam Ukrainast enne sõja algust. Büroo direktor Egils Zviedris kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et Venemaa võib mitmel moel mõjutada ka sügisel toimuvaid Läti parlamendivalimisi.

Venemaa püüab üha enam kasutada õiguslikke võimalusi, et kõigutada rahvusvahelist usaldust Läti vastu, eesmärgiks muuta lätlaste Venemaa-suunalist suhtumist. Äsja avaldatud põhiseaduse büroo aastaraamatu avalikus osas tõdetakse, et narratiivid, mida Venemaa kasutas Ukraina suhtes enne sõja algust sarnanevad üha enam nendega, mida väljendab idanaaber Läti suhtes.

Samas rõhutab luureasutus, et otsest sõjalist ohtu praegu Lätile pole, kuid märgid näitavad selle võimalust tulevikus. Põhiseaduse kaitse büroo ei määratle, mitut aastat võib see tulevik tähendada.

"Eelkõige on jutt Venemaa pretensioonidest ja vastuväidetest sellele, kuidas Läti suhtub Venemaa kodanikesse. Heidetakse ette, et Läti seob elamisloa riigikeele oskusega. Venemaad häirib ka vähemusrahvaste keele kasutamise piiramine haridusasutustes," lausus Läti põhiseaduse kaitse büroo direktor Egils Zviedris.

Oktoobri algul valib Läti seimi uut koosseisu. Erinevalt Eestist pole Lätis e-hääletust. Lätlased on pikka aega öelnud, et näevad palju turvariske ja nende hulk on praegu järjest kasvanud.

Sellele vaatamata tuleb põhiseaduse kaitse büroo hinnangul olla valmis, et Venemaa püüab Läti valimisi endale soodsas suunas mõjutada.

"Korraldatakse infokampaaniaid mõne kandidaadi või partei toetuseks. Eriti suurt tähelepanu tuleb aga pöörata katsetele mõjutada ühiskonda mitte usaldama valimiste tulemusi," ütles Zviedris.

Hinnatakse küll ohte Lätile, kuid neid võib mõne erandiga üle kanda kõigile Balti riikidele, leidis põhiseaduse kaitse büroo juht.

"Venemaa kindralid võtavad meid kui üht piirkonda, millele laiendatakse samu etteheiteid," ütles Zviedris.

Toimetaja: Marko Tooming

