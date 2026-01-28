OTSE kell 8.30: erikomisjon arutab terviseandmete aruannet

Komisjoni arutelu algab kell 8.30 ning sellele on kutsutud sotsiaalminister Karmen Joller, tervisekassa juhatuse liige Pille Banhard, terviseameti peadirektor Birgit Lao, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse äriteenuste osakonna juht Tanel Tera, Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esinaine Elle-Mall Sadrak ning riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, auditijuht Rauno Vinni, vanemaudiitor Ingrid Hindrikson ja audiitor Eva-Maria Asari.

Istung on avalik, sellest tehakse avalik veebiülekanne ning seda näitab ka ERR-i uudisteportaal.