Pärnu rannas käib uue spaa- ja konverentsihotelli ehitus

Pärnu rannas käib sügisel alanud uue spaa- ja konverentsihotelli ehitus. Ehitustööd on graafikus ja hotell valmib 2027. aasta suveks.

Pärnu rannas kõrguvad juba mõnda aega kraanad, mis töötavad uue spaa- ja konverentsihotelli ehitusel. Hotelli arendaja, ettevõtte Brackmann Arendus juhatuse liige Sari Sopanen ütles ERR-ile, et tööd on graafikus ja hotell peaks valmima 2027. aasta suveks.

"Seal tõesti on suur ehitusplats täna näha. Ehitamisega alustasime septembrikuu alguses ja töö käib vastavalt meie ajakavale, tööetapid järjest toimuvad ja külm talv muidugi lisab veidi väljakutseid, aga meil on koostööpartner Merko, kes on suure kogemusega ehitaja ja nendel on ka head teadmised ja kogemused talvetingimustes, nii et siis pole midagi hullu," rääkis Sopanen.

Sopaneni sõnul on ehitusgraafik tihe ja ehitust planeeritakse ka suvekuudesse, kui on rannahooaeg.

"Suvel me kindlasti ei pausi tee. Suve jooksul meile püstitatakse hoonete karkassid," ütles Sopanen. "Ise mõtlengi, et Pärnu ranna külastajad saavadki jälgida selle uue uhke hotellikeskuse kerkimist."

Ehitatavasse kompleksi peaks tulema 210 numbrituba ja ligi 7000 ruutmeetrine konverentsikeskus.

"Kontseptsioonist ja hotellikompleksi nimest räägime rohkem kevadel. Laias laastus on tulemas väga-väga teistmoodi hotell koos events-keskusega, mis toob Pärnusse väga palju uut teenust," ütles Sopanen.

Uue hotelli ehitus läheb maksma 70 miljonit eurot.