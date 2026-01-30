X!

USA kaubandusminister soovitas Mercedesel peakorter Ühendriikidesse kolida

Mercedes-Benzi peakorter Saksamaal Stuttgartis
Autor/allikas: SCANPIX/Bernd Weißbrod/dpa
Mercedes-Benzi tegevjuhi Ola Källeniuse sõnul tegi USA kaubandusminister Howard Lutnick enne ametisse asumist ettepaneku kolida Saksa autotootja peakorter Ühendriikidesse. Källeniuse sõnul ilmestab see vahejuhtum Euroopa ja USA vahelist ägedat võitlust investeeringute pärast, vahendas Financial Times.

Källenius kohtus Lutnickiga New Yorgis umbes aasta tagasi, enne kui Lutnickist sai Donald Trumpi administratsiooni kaubandusminister.

"[Lutnick] tegi fenomenaalset tööd, esitades veenvaid põhjuseid USA-sse investeerimiseks: madalamad energiakulud, lihtsustatud regulatsioonid ja madalad maksud," sõnas Källenius.

Källenius lükkas peakorteri kolimise ettepaneku tagasi, kuid märkis, et USA agressiivne tegevus investeeringute meelitamisel on signaal Euroopale ja Saksamaale. Tema sõnul peaksid Euroopa riigid jälgima oma konkurente ning seda, kui ärikesksed nad on ja kui hästi nad mõistavad investori mõttemaailma.

"Kui soovite, et kapital voolaks Euroopasse, siis tegelikult osalete ka teie konkurentsis. Me kõik osaleme," ütles ta, kinnitades varem Saksa väljaandele The Pioneer antud kommentaare.

Saksa autotootjate kasumeid on kärpinud USA tollid ja kõrged tootmiskulud koduturul.

Paljud Euroopa ettevõtted tunnevad muret Brüsseli kasvava bürokraatia üle. Mõned Saksa autotootjad suhtuvad skeptiliselt ka EL-i plaanidesse kehtestada kohaliku tooraine või komponentide kasutamise nõuded, mis võiksid kulusid veelgi tõsta. Källeniuse sõnul ei tohiks selliseid reegleid rakendada viisil, mis võib pärssida kasvu, õhutada inflatsiooni ja takistada kaubandust.

Ta lisas, et Mercedes-Benz ei oota lähiajal tollide osas olukorra leevenemist, kuid autotootja jätkab sellegipoolest investeeringuid USA-sse.

Volkswageni tegevjuht Oliver Blume ütles nädalavahetusel ajalehele Handelsblatt, et ilma madalamate tollideta ei ole suured lisainvesteeringud finantsiliselt teostatavad.

Mercedes-Benz, mis tähistab tänavu 140 aasta möödumist hetkest, mil Carl Benz patenteeris esimese sisepõlemismootoriga auto, omab tehaseid Alabama ja Lõuna-Carolina osariigis.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Financial Times

