Tartu ringkonnakohus jättis Humala ja Pruunsilla õigeksmõistmise jõusse

Maakohtu kriminaalkolleegium nõustus maakohtu otsusega ja leidis, et süüdistatavale Priit Humalale ei ole võimalik ette heita toimingupiirangu rikkumist ega Parvel Pruunsillale sellele kaasaaitamist.

Ringkonnakohus muutis maakohtu otsust ühe prokuratuuri tõendi lubatavuse osas, leides, et tegemist pole lubatud tõendiga. Tõend oli seotud kaitsepolitsei päringuga sidefirmale, mille eesmärgiks oli saada ligipääs Humala elektronpostkastile.

Kolleegium leidis, et e-kirjade sisu kogumine üldiselt teenusepakkujalt lihtpäringu alusel ei ole õiguspärane, sest see rikub oluliselt inimese sõnumisaladust.

Prokuratuur süüdistas Humalat toimingupiirangu rikkumises ja Pruunsilda samale kuriteole kaasaaitamises. Süüdistus on seotud Eesti Rahva Muuseumi (ERM) endise näitusemaja müügiga korporatsioon Sakalale, mille liige Pruunsild on.

Prokuratuuri süüdistuse kohaselt osales Humal abilinnapeana Tartu linnavalitsuse toimingutes ja tegevuses, mis puudutasid Tartus J. Kuperjanovi tänav 9 asuva kinnistu omandamisest loobumist ning seeläbi võimaldas Riigi Kinnisvara AS-il panna kinnistu avalikule enampakkumisele.

Süüdistuse järgi oli selline tegevus kantud Pruunsilla isiklikust huvist, et temaga seotud üliõpilaskorporatsioonil tekiks võimalus kinnistu Riigi Kinnisvara AS-ilt omandada. Humala osalemist kinnistuga seotud aruteludel ja otsuste tegemisel keelas toimingupiirang, sest ta oli Pruunsillaga seotud isik ning oli ühtlasi teadlik ka sellest, et see otsustus on Pruunsilla huvides.

Prokuratuuril on nüüd 30 päeva, et otsustada kas otsus edasi kaevata.