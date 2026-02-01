TS laevad tühistas kaks Regula väljumist Hiiumaa liinil

Parvlaeva Regula väljumised täna, 1. veebruaril kell 22.00 Rohukülast ja homme hommikul kell 6.30 Heltermaalt on madala veetaseme ja jääolude tõttu tühistatud, öeldakse TS Laevade erakorralises teates.

Pühapäevaõhtusele Regula väljumisele ostetud e-piletid kehtivad kell 19.00 parvlaeva Tiiu väljumisel Rohukülast eelisjärjekorra piletitena, esmaspäevahommikuse kell 6.30 väljumise e-piletid kehtivad teistele reisidele üldjärjekorras ja e-piletit saab muuta endale sobivale reisile pühapäeval kuni kella 16.00-ni, treatas ettevõte.

Muutmata e-pilet kehtib üldjärjekorras reisimiseks 48 tundi. Reisidelele eelnevalt pileti ostnud kliente on teavitatud SMS-i teel.

"Regula näol on tegemist konventsionaalse laevaga, mille vint on oluliselt kõrgemal kui meie teistel laevadel, ehk siis ei ulatu see kohati vette, sellest tulenevalt on ka edasitõukejõud väiksem ja kõige suurem oht sellistes oludes on kinni jäämine ning kitsa kanali tõttu ei saa sellisel juhul ka Tiiu mööduda," selgitas TS Laevade laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro.

Ettevõte märkis, et prognoosid näitavad esmaspäevaks veelgi madalamat veetaset ning kui olud on prognoosist veelgi halvemad, võib juhtuda, et saab üle vedada eelisjärjekorras ainult esmatähtsad veosed nagu toit ja kütus ning peale võetakse nii palju teisi sõidukeid kui võimalik, eelistades e-piletiga sõidukeid.

TS Laevad andis teada, et Hiiumaa ja mandri vahel sõitev parvlaev Leiger suundub pühapäeva õhtul dokitöödele Tallinnasse BLRT laevaremonditehasesse. Leiger ja Saaremaa liinil sõitev Tõll läbivad veebruaris plaanivälised dokitööd.

Alates 1. veebruarist asendab paari nädala jooksul parvlaeva Leiger Rohuküla-Heltermaa liinil Regula ning kohe peale seda, orienteeruvalt alates 16. veebruarist, asendab Regula parvlaeva Tõll Virtsu-Kuivastu liinil. Dokitööd vältavad mõlemal liinil umbes sama kaua – 12-14 päeva.