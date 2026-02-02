Geopoliitiline ebakindlus lükkas bitcoin'i hinna langusesse

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Donald Trumpi poliitika süvendab geopoliitilist ebakindlust, mistõttu investorid müüvad volatiilseid varasid maha. Krüptoraha kaotab nüüd väärtust ja bitcoin'i hind langes umbes 77 000 dollarini.

Bitcoin langes madalaimale tasemele alates 2025. aasta aprillist. Toona alustas Trump agressiivset tollipoliitikat ning jõustas kaitsetollid 10-protsendise baastariifiga kogu maailmale.

Trump ajas samal ajal krüptosõbralikku poliitikat, mistõttu bitcoin kerkis peaaegu 125 000 dollarini. Trump ise lubas muuta USA maailma krüptokeskuseks.

Viimastel kuudel on bitcoin'i õnn aga pöördunud, kuna Trump ähvardas Gröönimaad ning Lähis-Idas kasvavad pinged. Hiljuti teatas veel Trump, et valis Kevin Warshi föderaalreservi uueks esimeheks. See samm tugevdas dollarit ning langetas bitcoin'i hinda veelgi, vahendas The Telegraph.

"Bitcoin'i entusiastid kurdavad viimasel ajal, et krüptoraha nõrgeneb, samas kulla väärtus on kasvanud," ütles finantsfirma Charles Schwab analüütik Joe Mazzola.

Investorid pöörduvad geopoliitiliste riskide tõttu üha enam turvaliste varade poole, mistõttu kulla ja ka hõbeda hinnad tõusid rekordkõrgele. Eelmisel nädalal langesid aga ka kulla ja hõbeda hinnad järsult.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kulla kiire hinnatõus meelitas ligi spekulante ning kasvas hirm, et investorid kaotavad usu dollari tugevusse. Möödunud nädala lõpus selgus, et Warsh võtab üle föderaalreservi juhtimise ning kulla hinnast lendas õhk välja.

Warsh on alati rohkem muretsenud kiire inflatsiooni kui aeglasema majanduskasvu pärast. Wall Streeti ärihaid eeldavad nüüd, et Warshi juhitud föderaalreserv ei allu Trumpi survele ning võib vajadusel rakendada karmi rahapoliitikat. Investorid muretsesid varem dollari tuleviku pärast ning paigutasid raha väärismetallidesse. Warshi määramine föderaalreservi etteotsa aitas dollari suhtes muresid leevendada ja seejärel tabas väärismetallide turgu järsk langus.

Kullaga tegeleva investeerimisplatvormi BullionVault tippjuht Adrian Ash ütles, et möödunud nädala järsk langus tuli talle ootamatult. "Olen turul olnud 20 aastat, ma pole kunagi midagi sellist näinud," ütles Ash.

Ash samas ei usu, et üksikud investorid Hiinas ja mujal tõmbasid kulla hinnalt vaiba alt ära. Ta viitas, et langesid ka teiste metallide hinnad. Näiteks elektrikaablite, torustiku ja muu kriitilise taristu jaoks olulise vase hind langes möödunud reedel 4,5 protsenti, vahendas The Wall Street Journal.