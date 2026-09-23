Trump kaalub kõrgete kütusehindade tõttu diislikütuse ekspordi piiramist

USA-s toimuvad novembris vahevalimised ning diislikütuse hinnad on tõusnud rekordtasemele. USA president Donald Trump kaalub diislikütuse ekspordi piiramist ning naftaparunid muretsevad, et võivad jääda ilma miljarditest dollaritest.

Trump ütles ÜRO Peaassamblee istungjärgul, et kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Hinnad on tõusnud rekordtasemele, mis ohustab vabariiklaste väljavaateid kaalukeeleosariikides.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi sõnum tuli naftasektorile üllatusena ning töösturid ja lobistid püüavad nüüd tagada, et Washington ei kehtestaks piiranguid. Isegi ajutise piirangu kehtestamise korral kaotaksid naftatöösturid miljardeid dollareid.

"Ma arvan, et oleme investeerinud liiga palju välismaiste klientide arendamisse ja see on vale signaal," ütles nafta- ja gaasitööstuse teenuseid pakkuva Canary tegevjuht ja Trumpi rahaline toetaja Dan Eberhart

Samal ajal leiavad mitmed mõjukad vabariiklased, sealhulgas Iowa osariigist pärit pikaaegne senaator Chuck Grassley, et kõrged diislikütuse hinnad kahjustavad põllumehi. Nende hinnangul peab valitsus kehtestama diislikütuse ekspordikeelu.

Valge Maja ametnik ütles, et Trump soovib näha bensiinihindade langust tanklates ja kaalub kõiki laual olevaid võimalusi. Naftatööstuse esindajad tõdesid, et vabariiklased peavad võitma mõned otsustavad senativalimised, mis võib kaasa tuua ajutise ekspordikeelu.

Samas hoiatasid töösturid, et ekspordikeeld võib tõsta kütusehindu rahvusvahelisel turul, mis omakorda mõjutaks USA tarbijaid.

Mitmed riigid on juba piiranud diislikütuse eksporti ning USA-st on saanud rahvusvahelisel turul ülimalt oluline tarnija. USA naftatöötlemistehased on viimastel nädalatel töötanud peaaegu täisvõimsusel ning naftahiiglaste kasum kasvas järsult.

Kui aga USA keelaks diislikütuse ekspordi, tekiks kodumaistele rafineerimistehastele suur ülejääk. Rafineerimistehaste tootmine võib seejärel väheneda ligi 12 protsenti, mis omakorda võib tõsta ka bensiini hinda USA-s.

"See (keeld) on halb mõte. Lõppkokkuvõttes annab see Ameerika tarbijatele tagasilöögi, kuna see häirib nafta ja naftatoodete loomulikku voogu," ütles Texases tegutsev naftatööstur Steven Pruett.