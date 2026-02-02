Läti plaanib luua droonitehnoloogia keskuse

Läti on rahvusvahelise drooninõukogu eestvedaja ja on oma lennuaparaate saatnud Ukrainasse. Siiski vajab riik tipptasemel droonitehnoloogia arengut, mis ei kopeeriks selle valdkonna arengut maailmas, vaid oleks ajast ees, räägiti Läti kriisinõukogu istungil.

Samuti on vaja väljaõpet ja droonide katsetamise võimalusi. Läinud aasta lõpul avas Euroopa droonijõudude ühing Riias Balti riikide esimese droonivaldkonna õppekeskuse, kus võib endale drooni ehitada ja maakaitsjatelt nõu küsida iga soovija. Septembris alustas tööd kaitseväe vajadusteks mõeldud uue tehnoloogia keskus.

"Võib-olla paljud ei mõista, miks sellist keskust vaja on. Läti arendab praegu kaitsevaldkonnas droonivõimekust - nii testides kui ka tootes. Vajame väga sellealaseid teadmisi. Hübriidohtude vastu aitab meil võidelda cert.lv,

mis annab kõigile sellekohast nõu. Kuid meil on vaja samasugust keskust ka droonivaldkonna jaoks - eelkõige kriitilise taristu kaitseks, kuid ka tsiviilvajadusteks," sõnas Läti peaminister Evika Silina.