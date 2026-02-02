X!

Läti plaanib luua droonitehnoloogia keskuse

Välismaa
Kaitseväelane drooniga. Foto on illustreeriv.
Kaitseväelane drooniga. Foto on illustreeriv.
Välismaa

Läti peaminister Evika Silina teatas kriisinõukogu istungil, et Läti valitsus plaanib luua droonide kompetentsikeskuse.

Läti on rahvusvahelise drooninõukogu eestvedaja ja on oma lennuaparaate saatnud Ukrainasse. Siiski vajab riik tipptasemel droonitehnoloogia arengut, mis ei kopeeriks selle valdkonna arengut maailmas, vaid oleks ajast ees, räägiti Läti kriisinõukogu istungil.

Samuti on vaja väljaõpet ja droonide katsetamise võimalusi. Läinud aasta lõpul avas Euroopa droonijõudude ühing Riias Balti riikide esimese droonivaldkonna õppekeskuse, kus võib endale drooni ehitada ja maakaitsjatelt nõu küsida iga soovija. Septembris alustas tööd kaitseväe vajadusteks mõeldud uue tehnoloogia keskus.

"Võib-olla paljud ei mõista, miks sellist keskust vaja on. Läti arendab praegu kaitsevaldkonnas droonivõimekust - nii testides kui ka tootes. Vajame väga sellealaseid teadmisi. Hübriidohtude vastu aitab meil võidelda cert.lv,
mis annab kõigile sellekohast nõu. Kuid meil on vaja samasugust keskust ka droonivaldkonna jaoks - eelkõige kriitilise taristu kaitseks, kuid ka tsiviilvajadusteks," sõnas Läti peaminister Evika Silina.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:55

Saksamaa vahistas viis inimest ebaseadusliku ekspordi eest Venemaale

18:55

Endla teater toob lavale müstilise kummituskomöödia "Väikeses häärberis"

18:46

Kulla ja hõbeda hind jätkas maailmaturul langust

18:45

Päevakaja (02.02.2026 18:00:00)

18:45

Ukraina teatas korraga üheksa Vene tiibraketi tõrjumisest Uuendatud

18:45

Pool maksuküüru kaotamisest kätte jääv lisaraha läheb tarbimisse

18:37

Tartu gümnasistid tähistasid Tartu rahu aastapäeva kõnekoosolekutega

18:32

Läti plaanib luua droonitehnoloogia keskuse

18:30

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

18:16

Aktuaalne kaamera kell 17:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.02

Luurajad: Epsteini kogu seksiimpeerium võis olla KGB seatud lõks

11:58

Õiguskantsler taotleb automaksu tunnistamist osaliselt põhiseadusevastaseks

18:45

Ukraina teatas korraga üheksa Vene tiibraketi tõrjumisest Uuendatud

01.02

Rohuküla ja Vormsi vahel võeti kasutusele isetekkelised jääteed

06:27

Spotify hinnatõus sunnib kuulajaid rahakotti kergendama või alternatiive otsima

14:17

Lääne-Nigula vallas hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

01.02

Energeetikaprofessor: Eesti on liiga vähe elektritootmisesse investeerinud

14:15

Kristjan Prikk saab Eesti uueks suursaadikuks NATO juures Uuendatud

01.02

Venemaa on asunud taastama nõukogudeaegset garnisoni Karjalas

01.02

Ööl vastu esmaspäeva langeb õhutemperatuur kuni 28 külmakraadini

ilmateade

loe: sport

18:30

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

17:47

Täht vedas Al Jazira poolfinaali, Kullerkannult Kreekas võidukas debüüt

17:05

Positiivse dopinguproovi andnud laskesuusataja jääb olümpialt eemale

16:44

VIDEO | Väravavahtide kaklus algatas Tampa Bay Lightningu tagasituleku

loe: kultuur

18:55

Endla teater toob lavale müstilise kummituskomöödia "Väikeses häärberis"

17:03

Keelesäuts. Mida pedakat?!

16:11

Jarmo Reha: on kahju, et Eestis on vähe võimalusi näha erisuguseid filme

15:45

Ülevaade: poliitiliseks kiskunud Grammydel tähistati 2024. aastat

loe: eeter

17:14

Eesti Laulu ankeet. Ollie

15:08

Dvinjaninov: väsisin näitlemisest, aga siis avastasin üksinda laval olemise

13:19

Margus Tabor: sõnad võivad olla karmid, aga armastus selle taga jäägitu

11:32

"Teise mätta otsast": hea teaduspilt jääb oma köitvuses tõele truuks

Raadiouudised

17:45

500 Ida-Viru kutsehariduskeskuse õppijat alustasid eesti keele intensiivkursust

16:55

Festivali Docpoint avab Taavi Aruse täispikk dokumentaal menukast duost Puuluup

16:45

Kavandatav eelnõu näeb pensioni II samba muudatusteks viieaastast ettehoiatust

15:25

Raadiouudised (02.02.2026 15:00:00)

13:10

Loodushuviliste kogutud andmed ei jõua keskkonnaotsustesse

13:10

Ida-Viru rahva akadeemia aitab vabamas õhkkonnas targemaks saada

12:35

Raadiouudised (02.02.2026 12:00:00)

09:50

Värske Tallinna linnavalitsus ei poolda Raua sauna erastamist

09:50

Spotify hinnatõus sunnib rahakotti kergendama või alternatiive otsima

09:25

Raadiouudised (02.02.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo