Taristuminister Kuldar Leis kiitis heaks Pelguranna trammitee uuendatud projekti, mis võimaldab Tallinnal sellega edasi liikuda. Uus trammitee peaks valmima 2029. aastal.

Projekti hinnanguline maksumus on 27,9 miljonit eurot, millest kuni 19,5 miljonit eurot kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusega, teatas kliimaministeerium.

"Kuigi varasem trass oleks teenindanud rohkem elanikke, kinnitas projekti kohta tehtud ekspertiis, et trammitee rajamine on piirkonna pikaajalist arengut arvestades põhjendatud. Põhja-Tallinn vajab häid ühistranspordiühendusi, mis pakuvad inimestele alternatiivi isikliku autoga liikumisele," ütles Leis.

Taristuminister lisas, et nüüd on Tallinna ülesanne projekt kiiresti projekteerimisest ehitusse viia ja 2029. aasta lõpuks valmis saada.

Pelguranna trammitee esialgne lahendus läbis hindamise 2024. aastal. Kuna vahepeal muutis Tallinn trassi asukohta, tuli riigil kogu projekti uuesti hinnata. Projekt sai hindamiskomisjonilt heakskiidu ning tunnistati rahastamise tingimustele vastavaks.

Edasisel projekteerimisel tuleb Tallinnal pöörata tähelepanu muu hulgas peatuste ligipääsetavusele ning Putukaväila rohe- ja puhkealade säilitamisele või mõjude leevendamisele.

Ligikaudu 1,9 kilomeetri pikkune uus trammitee rajatakse olemasoleva Kopli trammiliini haruna. Trass hargneb Krulli peatuse lähistelt, kulgeb üle Kopli kaubajaama ja Ristiku tänava viadukti ning jätkub mööda Putukaväila üle Sõle tänava Kolde puiesteeni. Trass lõpeb Puhangu tn 45 kinnistu ümber kavandatud tagasipöörderingi ja Kolde puiestee äärse lõpp-peatusega.

Linna kinnitatud ajakava järgi peaks trammitee valmima 2029. aasta oktoobris. Euroopa Liidu toetuse kasutamiseks peab projekt valmis saama hiljemalt sama aasta lõpuks.