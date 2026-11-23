"Need rünnakud on toimunud peamiselt lahe idaosas, need rünnakud on olnud selgelt Vene kaitseministeeriumiga seotud aluste vastu ja ma ei näe, et oht praegu oleks kuidagimoodi suurenenud. Kuigi see pilt ei näe ilus välja, ei saa ma kuidagimoodi öelda, et oht otseselt meie reisi- või kaubaliiklusele Soome lahel ja Läänemerel praegusel hetkel oleks kasvanud," ütles Herem ERR-ile.

Esimest korda ründas Ukraina Vene sõjalaeva ööl vastu 11. novembrit. Pihta sai Venemaa Balti laevastiku raketilaev. Kaitseväe diviisi ülema asetäitja kolonel Aron Kalmuse sõnul sai sõjalaev mitu tabamust ja oli ka hukkunuid. Saatelaev aitas korveti lõpuks Peterburi poole liikuma.

Teine juhtum toimus laupäeval, kui Ukraina ründas Soome lahel droonidega Vene kaitseministeeriumi kasutuses olevat kaubalaeva Sparta II. Laev sai tabamuse Eesti majandusvetes ja triivis seejärel Soome territoriaalvetesse, kus Soome piirivalve alustas päästeoperatsiooniga. Meeskond evakueeriti ja seejärel asuti koos sündmuskohale saabunud Eesti ja Venemaa päästelaevadega kustutama laeval tekkinud tulekahju. Lõpuks pukseerisid Venemaa päästelaevad aluse Soome vetest Venemaa vetesse.

Martin Heremi sõnul käitusid Soome ja Eesti vastavalt rahvusvahelisele mereõigusele.

"Seda tehakse ka sõja korral, kui vastase laev on pihta saanud ja meremehed on vees. Siis on kohustus neid aidata, neid ei jäeta sinna. See on nii ka sõjaõiguse järgi. Meie praegu oleme siiski mitte üks konflikti osapool, vaid meil on rahvusvahelise mereõigusega määratud oma alad, kus me abi peame osutama, nii nagu meie meremeestele osutatakse abi teistel aladel. Ja seal rohkem küsimust ei olegi," ütles Herem.

"Iseasi on mingisugune õlireostus või mingi muu oht, mis tekib Ukraina rünnakute järel meie vetesse või rannikule, aga sellega me peame tegelema. Nii, nagu me peaksime sellega tegelema, kui see on tsiviilõnnetus," lisas ta.

Ukraina kaitseb oma riiki

Heremi sõnul ei ole ta ukrainlastega laupäeval Soome lahel toimunust rääkinud. "Mina ei ole nendega rääkinud. Aga mida nad peaksid meile rääkima?"

"Me toetame Ukrainat igal aastal enam kui 100 miljoniga, vahetult toetades tema sõdimist. See, et me koristame ära mingisuguseid tema lahingu tulemusi, on üsna väike summa sellest ja ma arvan, et see ei ole mingi küsimus," ütles Herem.

"Kes meid paneb sellesse olukorda, ei ole mitte Ukraina, vaid Venemaa. Need on Venemaa sõjalaevad, Venemaa on tunginud Ukrainale kallale ja need on tema sihtmärgid. Ukraina kaitseb oma riiki ja kui meie oleme valmis seda toetama, ükskõik mis lahingumoona või sõjaks vajalikuga, siis peame me ammugi olema valmis toetama nii väikeses mahus mingite muude tegevustega, mis pealegi kuuluvad meie ülesannetesse rahvusvaheliste õiguste järgi," lausus Herem.

"Mina ei näe ausalt öelda mingit probleemi siin, kui me Ukrainat ka sel moel toetame – kui seda võib toetuseks nimetada –, et me tema rünnaku tagajärgedega veidi tegeleme," sõnas Herem.

ERR küsis Heremilt, kas Ukraina vaates oleks olnud rünnak edukam, kui laev oleks põhja läinud.

"See laev on vedanud Vene kaitseministeeriumi tellimusel mingisugust varustust – kas need on relvad, transpordivahendid, moon või midagi muud, vormipüksid –, ma tõesti ei tea seda ja ma ei tea, mis seal ka praegu peal oli. Fakt on see, et üks laev on nendel kasutamiseks vähem; kas see varustus seal hävines, seda ma ei oska öelda. Kas põhjaminek oleks olnud parem? Siin ärkab minus loodushoid ja ma ütlen, et põhjas laev on kindlasti kehvem kui Venemaa sadamas laev, mida nüüd remonditakse või kantakse maha. Ma arvan, et see oli edukas rünnak," ütles Herem.

Ukraina ei koordineeri oma rünnakuid Eestiga

Heremi sõnul ei ole ukrainlased Eestiga oma rünnakuid Soome lahel koordineerinud või nende kohta infot andnud, ja nad ei peakski seda tegema.

"Mida nad meiega koordineerivad? Kui nad meiega väga midagi koordineerivad, siis esiteks oleks see juba justkui koostöö meiega. Aga me ju ei tee nende objektide ründamisel koostööd. Teiseks hoiavad nad neid rünnakuid saladuses ka enda inimeste eest. Igasugune saladus, mis jõuab veel mõne inimeseni, muutub aina kergemini vastase kätte jõudvaks. Kõik need [suhtlus]kanalid on ju mingil moel haavatavad. Ma ei arva, et nad peaksid midagi koordineerima, küll aga peavad nad arvestama, et meie oma õhu- või merepinda ei ole andnud neile kasutuseks," ütles Herem.

Herem lisas, et ukrainlased ei ole luba Eesti õhuruumi või merepinna kasutamiseks ka küsinud.