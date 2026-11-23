Tallinna halduskohus asus esmaspäeval arutama Jaap Ora kaebust välisministeeriumi vastava käskkirja tühistamiseks ja talle hüvitise maksmiseks.

Ora astus suursaadiku ametist tagasi mullu 9. detsembril, kui sattus toonase presidendi Alar Karise Kasahstani riigivisiidi tõttu välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ja välisministeeriumi toonase kantsleri Jonatan Vseviovi kriitika alla.

Hiljem ütles Ora, et tema ametist lahkumist kajastati küll tema otsusena, ent see, kuidas välisministeerium teda tagandades käitus, polnud Ora hinnangul õigusriigile kohane.

"Kui läksin kantsleri juurde kohtumisele, oli seal juures minu üllatuseks ka personaliosakonna peadirektor koos ettevalmistatud lahkumisavaldusega. Lahkumisavalduse allkiri on küll minu, kuid selle tekst ega ka tahtlus ei ole minu poolt," kirjeldas Ora tänavu juunis Postimehele.